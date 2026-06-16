پلیس فارس در عملیات هایی، قدرت نماها، سارقان و قاچاقچیان در این استان را دستگیر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ماموران انتظامی فارس طی ۵ عملیات‌، قدرت نماها، سارقان و قاچاقچیان در این استان را دستگیر کردند.

شکارچیان پمپ و کنتور در شیراز به دام افتادند

فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری سارقان مشاعات ساختمانی با اعتراف به ۳۵ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ اسماعیل زراعتیان فرمانده انتظامی شیراز اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت اموال موجود در مجتمع‌های مسکونی برخی مناطق شهر، دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار مأموران انتظامی یگان امداد و پایگاه تجسس قرار گرفت.

او افزود: ماموران با انجام اقدامات پلیسی ۲ سارق که با ترفندی خاص وارد مجتمع‌های مسکونی می‌شدند و اقدام به سرقت پمپ و کنتور آب و شیرآلات می‌کردند را شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شیراز با اشاره به اینکه از مخفیگاه سارقان تعدادی اموال سرقتی کشف شد، گفت: سارقان در بازجویی فنی به ۳۵ فقره سرقت اموال مشاعات ساختمانی اعتراف کردند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه سارقان برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شدند، از ساکنان آپارتمان‌ها و مجتمع‌های مسکونی درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه رفت و آمد مشکوک افراد ناشناس بخصوص در ساعات پایانی شب، موضوع را بلافاصله به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

کشف لپ تاپ و پوشاک بدون مجوز در لارستان

فرمانده انتظامی لارستان از کشف پوشاک و لپ تاپ‌های بدون مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ محمد رستمی فرمانده انتظامی لارستان اظهار کرد: مأموران پلیس لارستان هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی به یک سواری ساینا مشکوک شده و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو موفق به کشف ۸ دستگاه لپ تاپ و ۱۳۵ ثوب پوشاک بدون مدارک و مجوز قانونی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان لارستان با بیان اینکه کارشناسان ارزش کالا‌های مکشوفه را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند، تصریح کرد: در این خصوص راننده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

زندان، پایان خط قدرت نمایی در بوستان فسا 

فرمانده انتظامی فسا از دستگیری ۲ عامل قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای شهروندان در یکی از بوستان‌های این شهرستان خبر داد.

سرهنگ لطف الله محمدی فرمانده انتظامی فسا اظهار کرد: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر تردد افرادی مزاحم با سلاح سرد همراه با قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای شهروندان در بوستان ورودی شهر، بلافاصله ماموران کلانتری ۱۲ معلم به محل اعزام شدند.

او ادامه داد: افسران پلیس در عملیاتی ۲ نفر از عاملان را در محل، خلع سلاح و دستگیر کردند.

این مقام انتظامی بیان کرد: متهمان پس از رسیدگی قضایی، روانه زندان شدند.

کشف ۲ دستگاه فلزیاب بدون مجوز در رستم 

فرمانده انتظامی رستم از کشف ۲ دستگاه فلزیاب بدون مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ سیدعبدالمحمدنازیدوک فرمانده انتظامی رستم اظهار کرد: ماموران انتظامی این فرماندهی هنگام گشت‌زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک سواری پارس مشکوک شدند و با علائم هشداری آن را متوقف کردند.

او افزود: مأموران در بازرسی از خودروی مذکور ۲ دستگاه فلزیاب بدون مجوز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی رستم اضافه کرد: در این رابطه راننده و ۲ سرنشین پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند و خودرو نیز به پارکینگ منتقل شد.

او تصریح کرد: برخورد با سودجویان و مقابله با قاچاقچیان به صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد و شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را سریعا با شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

مخفیگاه سارقان در پاسارگاد لو رفت؛ اموال مسروقه توقیف شد

فرمانده انتظامی پاسارگاد از دستگیری اعضای باند ۳ نفره سارقان و کشف اموال مسروقه در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علیرضا نگهبان فرمانده انتظامی پاسارگاد، بیان کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی در این شهرستان، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

او افزود: مأموران پلیس آگاهی پاسارگاد تحقیقات خود را آغاز کردند و با اقدامات فنی و تخصصی موفق شدند در این زمینه اعضای باند ۳ نفره سارقان را شناسایی و با هماهنگی قضایی آن‌ها را در مخفیگاهشان دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی پاسارگاد ادامه داد: در بازرسی به عمل آمده از مخفیگاه سارقان، مقداری اموال مسروقه از جمله قطعات کولر و خودرو، پیکور و دینام به ارزش ۱۵ میلیارد ریال کشف شد.

او گفت: متهمان در بازجویی اولیه به ۱۰ فقره سرقت از اماکن خصوصی اعتراف کردند و سپس روانه دادسرا شدند.

منبع: پلیس فارس

برچسب ها: دستگیری سارقان ، دستگیری قاچاقچیان ، قدرت نمایی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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United States of America
ناشناس
۱۸:۰۸ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
مگه این قاچاقچیان میفمن که هر چی کنی به خود کنی دختروم
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