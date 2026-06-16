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رقابت‌های جام جهان پهلوان تختی در کرمان

رقابت‌های جام جهان پهلوان تختی در کرمان
عکاس مهلا جنابی
تاریخ انتشار ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ ۱۸:۴۱
کد خبر
۹۰۹۸۳۶۳
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چهل و ششمین دوره رقابت‌های بین‌المللی جام جهان پهلوان تختی با حضور بیش از ۳۰۰ کشتی‌گیر در ۲ بخش کشتی آزاد و فرنگی در محل سالن ورزشی فجر کرمان در حال برگزاری است، این رقابت‌ها که از دوشنبه ۲۵ خرداد ماه با رقابت کشتی‌گیران فرنگی آغاز شده تا روز جمعه ۲۹ خرداد ماه در بخش آزاد ادامه خواهد یافت و تمامی رقابت‌ها در ۲ تشک A,B سالن ورزشی فجر کرمان برگزار خواهد شد. در دومین روز رقابت‌ها میزبان حساس‌ترین و پرمخاطب‌ترین دیدار کشتی فرنگی در سال جاری بین امین میرزازاده (قهرمان سال گذشته المپیک و جهان) و فردین هدایتی (نفر برتر چرخه انتخابی) بود که پس از برگزاری یک دور بازی امین میرزازاده از ادامه مسابقه انصراف داد.

رقابت‌های جام جهان پهلوان تختی در کرمان

چهل و ششمین دوره رقابت‌های بین‌المللی جام جهان پهلوان تختی با حضور بیش از ۳۰۰ کشتی‌گیر در ۲ بخش کشتی آزاد و فرنگی در محل سالن ورزشی فجر کرمان در حال برگزاری است، این رقابت‌ها که از دوشنبه ۲۵ خرداد ماه با رقابت کشتی‌گیران فرنگی آغاز شده تا روز جمعه ۲۹ خرداد ماه در بخش آزاد ادامه خواهد یافت و تمامی رقابت‌ها در ۲ تشک A,B سالن ورزشی فجر کرمان برگزار خواهد شد. در دومین روز رقابت‌ها میزبان حساس‌ترین و پرمخاطب‌ترین دیدار کشتی فرنگی در سال جاری بین امین میرزازاده (قهرمان سال گذشته المپیک و جهان) و فردین هدایتی (نفر برتر چرخه انتخابی) بود که پس از برگزاری یک دور بازی امین میرزازاده از ادامه مسابقه انصراف داد.
۲۶ / ۰۳ / ۱۴۰۵ - ۱۸:۴۱
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برچسب ها: جام جهان پهلوان تختی ، کشتی ، کرمان
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