باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر پیرحسین کولیوند در پیامی خطاب به حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، با اشاره به فرارسیدن ماه محرم و برگزاری اجتماعات گسترده عزاداری در هیأت‌های مذهبی، تکایا و بقاع متبرکه، بر ضرورت صیانت از سلامت عزاداران و ارتقای سطح ایمنی این اماکن تأکید کرد.

وی گفت: با توجه به حضور گسترده مردم در مراسم‌های عزاداری، ارتقای دانش و مهارت خادمان و مسئولان هیأت‌های مذهبی در حوزه ایمنی، کمک‌های اولیه و مدیریت حوادث احتمالی، ضرورتی انکارناپذیر است.

کولیوند با قدردانی از همراهی‌های سازمان تبلیغات اسلامی در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و مردمی، به ویژه همکاری در اجرای طرح نهضت ملی امداد و نجات، افزود: جمعیت هلال‌احمر در اجرای فرامین بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و عمل به منویات مقام معظم رهبری در مسیر مردمی‌سازی آموزش‌ها و افزایش تاب‌آوری اجتماعی، آمادگی دارد دوره آموزشی «ایمنی در تکایا و هیأت‌های مذهبی» را ویژه خادمان، مدیران و برگزارکنندگان مراسم‌ها در سراسر کشور برگزار کند.

وی ادامه داد: این آموزش‌ها در دو شیوه حضوری و مجازی ارائه خواهد شد؛ به گونه‌ای که در بخش حضوری، دوره‌های آموزشی هشت ساعته با بهره‌گیری از مربیان مجرب و توانمند جمعیت هلال‌احمر در سراسر کشور برگزار می‌شود و در بخش مجازی نیز بستر آموزش غیرحضوری و برخط از طریق سامانه آموزش‌های مجازی هلال‌احمر به نشانی https://learn.rcs.ir/course برای استفاده علاقه‌مندان فراهم شده است.

رئیس جمعیت هلال‌احمر اظهار کرد: شرکت‌کنندگان در این دوره‌ها پس از گذراندن آموزش‌های لازم می‌توانند گواهینامه آموزشی دریافت کنند و آمادگی بیشتری برای مدیریت شرایط اضطراری و ارائه خدمات اولیه امدادی در مراسم‌های مذهبی داشته باشند.

وی افزود: با توجه به نقش محوری و اثرگذار سازمان تبلیغات اسلامی در شبکه گسترده تشکل‌های مذهبی کشور، انتظار می‌رود اطلاع‌رسانی لازم به مسئولان هیأت‌ها و تکایا برای ثبت‌نام و حضور در این دوره‌ها انجام شود تا زمینه بهره‌مندی هرچه بیشتر خادمان حسینی از آموزش‌های تخصصی فراهم شود.

کولیوند همچنین از آمادگی هلال‌احمر برای حضور مربیان این جمعیت در همایش‌ها و نشست‌های توجیهی خادمان پیش از ایام مناسبتی خبر داد و گفت: این اقدام می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای سطح ایمنی اماکن مذهبی، توانمندسازی متولیان برگزاری مراسم‌ها و افزایش آمادگی در مواجهه با حوادث احتمالی داشته باشد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با تأکید بر ضرورت همکاری‌های استانی میان دو مجموعه افزود: برای تسریع در روند اجرایی برنامه‌ها و تسهیل دسترسی هیأت‌های مذهبی به آموزش‌های امدادی، لازم است ادارات کل استانی سازمان تبلیغات اسلامی و مدیران عامل جمعیت هلال‌احمر استان‌ها هماهنگی‌های لازم را برای برنامه‌ریزی، زمان‌بندی دوره‌ها و اعزام مربیان متناسب با نیاز‌های هر منطقه انجام دهند.

وی خاطرنشان کرد: هم‌افزایی میان ظرفیت گسترده فرهنگی و تبلیغی سازمان تبلیغات اسلامی و توان تخصصی جمعیت هلال‌احمر، گامی مؤثر در جهت ارتقای ایمنی مراسم‌های مذهبی، افزایش آمادگی عمومی و تقویت تاب‌آوری اجتماعی خواهد بود و می‌تواند زمینه خدمت‌رسانی شایسته‌تر به عزاداران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را فراهم سازد.

منبع: هلال احمر