باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

جام جهانی فرصتی برای جنایت‌های رژیم صهیونیستی + فیلم

رقابت‌های جام جهانی فرصتی برای جنایت‌های رژیم صهیونیستی ایجاد کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه علیزادنیا، فعال حوزه بین‌الملل در برنامه تلویزیونی از تاریخچه جنایت‌های رژیم صهیونیستی و تقارن آن با مسابقات جهانی سخن گفت.

مطالب مرتبط
جام جهانی فرصتی برای جنایت‌های رژیم صهیونیستی + فیلم
young journalists club

چرا حمله ایران به اسرائیل انجام نشد؟ + فیلم

جام جهانی فرصتی برای جنایت‌های رژیم صهیونیستی + فیلم
young journalists club

حمله رژیم اسرائیل به ضاحیه نتیجه معکوس داد + فیلم

جام جهانی فرصتی برای جنایت‌های رژیم صهیونیستی + فیلم
young journalists club

پیروزی استراتژیک برای ایران و شکست استراتژیک برای آمریکا + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
تناقض شرم‌آور و رسواکننده اینترنشنال؛ تخریب تیم ملی برای سیاست، کاسبی از تیم ملی برای جذب مخاطب! + فیلم
۹۴۹

تناقض شرم‌آور و رسواکننده اینترنشنال؛ تخریب تیم ملی برای سیاست، کاسبی از تیم ملی برای جذب مخاطب! + فیلم

۲۷ . خرداد . ۱۴۰۵
وقتی تنگه هرمز بازار‌های جهانی را به زانو درآورد + فیلم
۶۵۰

وقتی تنگه هرمز بازار‌های جهانی را به زانو درآورد + فیلم

۲۷ . خرداد . ۱۴۰۵
بیماری های گوارشی شایع در مردان + فیلم
۴۳۸

بیماری های گوارشی شایع در مردان + فیلم

۲۷ . خرداد . ۱۴۰۵
پایان اعتیاد دیجیتال؛ بریتانیا دسترسی زیر ۱۶ ساله‌ها به شبکه‌های اجتماعی را ممنوع کرد + فیلم
۴۳۵

پایان اعتیاد دیجیتال؛ بریتانیا دسترسی زیر ۱۶ ساله‌ها به شبکه‌های اجتماعی را ممنوع کرد + فیلم

۲۷ . خرداد . ۱۴۰۵
ماجرای انگشتری که مداح اهل بیت به رهبر شهید هدیه کرد + فیلم
۴۰۷

ماجرای انگشتری که مداح اهل بیت به رهبر شهید هدیه کرد + فیلم

۲۷ . خرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha