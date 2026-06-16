\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u0639\u0644\u06cc\u0632\u0627\u062f\u0646\u06cc\u0627\u060c \u0641\u0639\u0627\u0644 \u062d\u0648\u0632\u0647 \u0628\u06cc\u0646\u200c\u0627\u0644\u0645\u0644\u0644 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u062a\u0644\u0648\u06cc\u0632\u06cc\u0648\u0646\u06cc \u0627\u0632 \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e\u0686\u0647 \u062c\u0646\u0627\u06cc\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u0648 \u062a\u0642\u0627\u0631\u0646 \u0622\u0646 \u0628\u0627 \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0627\u062a \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc \u0633\u062e\u0646 \u06af\u0641\u062a.\n