قانون‌گذاران اروپایی از اتحادیه اروپا خواستند تجارت با شهرک‌های غیرقانونی اسرائیلی را ممنوع کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - چندین عضو پارلمان اروپا روز سه‌شنبه از اتحادیه اروپا خواستند تا تجارت با شهرک‌های غیرقانونی اسرائیلی ساخته شده در سرزمین‌های اشغالی فلسطین را متوقف کند. این در حالی است که فشار بر بروکسل برای اتخاذ اقدامات مشخص علیه فعالیت‌های شهرک‌سازی در کرانه باختری اشغالی افزایش می‌یابد.

در جریان یک بحث عمومی با کایا کالاس، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، قانون‌گذاران از این اتحادیه خواستند تا کالا‌ها و خدمات تولید شده از شهرک‌های اسرائیلی را ممنوع کند و استدلال کردند که ادامه تجارت، قوانین بین‌المللی و چشم‌انداز راه‌حل دو دولتی را تضعیف می‌کند.

کالاس گفت که تعداد زیادی از کشور‌های عضو اتحادیه اروپا نیز در جلسه شورای امور خارجه روز دوشنبه این موضوع را مطرح کرده و خواستار پیشنهادات مشخص در مورد تجارت با شهرک‌های غیرقانونی شده‌اند.

او بار دیگر تأکید کرد که برنامه‌های اسرائیل برای گسترش سریع شهرک‌سازی‌ها در کرانه باختری اشغالی «مطابق با قوانین بین‌المللی نیست» و چشم‌انداز‌های راه‌حل دو دولتی را بیش از پیش تضعیف می‌کند.

هیلده ووتمانز، نماینده پارلمان اروپا از گروه «اروپا را تجدید کنید»، به فیلم تازه منتشر شده‌ای اشاره کرد که نشان می‌دهد یک سرباز اسرائیلی هفته گذشته یک خانواده را در کرانه باختری اشغالی هدف قرار داده و منجر به مرگ یک نوزاد هفت ماهه شده است.

ووتمانز با بیان اینکه فضای مصونیت در اسرائیل و سرزمین‌های اشغالی، جان کودکان فلسطینی را بی‌ارزش می‌کند، گفت: «او مرده است و تقریباً هیچ‌کس نام او را به زبان نمی‌آورد.»

هانا نیومن، نماینده پارلمان اروپا از گروه سبز‌ها از آلمان، گفت که هیچ آتش‌بسی در غزه وجود ندارد و اشغالگران خشونت‌طلب در کرانه باختری را به نابودی چشم‌انداز‌های باقی‌مانده برای راه‌حل دو دولتی متهم کرد.

او گفت: «این دیوانگی است که وقتی هیچ‌کس دیگر به قوانین بین‌المللی اهمیت نمی‌دهد و غیرنظامیان در غزه، اسرائیل، لبنان و فراتر از آن هزینه آن را می‌پردازند و اروپا همچنان به طرز دردناکی دچار تفرقه است، به سراغتان می‌آید.» او از اتحادیه اروپا خواست تا تجارت با شهرک‌های اسرائیلی را به طور کامل متوقف کند.

لین بویلان، نماینده ایرلندی پارلمان اروپا از گروه چپ، اتحادیه اروپا را به خودداری از اقدام برای نزدیک به یک دهه متهم کرد و خواستار ممنوعیت کالا‌ها و خدمات ناشی از شهرک‌های غیرقانونی شد و از ماروس سفکوویچ، کمیسر تجارت اتحادیه اروپا خواست تا اقدامی انجام دهد.

او گفت: «دیوان بین‌المللی دادگستری تأیید کرد که تجارت با شهرک‌ها غیرقانونی است. اکنون ما نیاز داریم که کمیسر تجارت حاضر شود، کار خود را انجام دهد و این تجارت غیرقانونی را ممنوع کند.»

در طول بحث، کالاس همچنین گفت که توافق بین ایالات متحده و ایران برای پایان دادن به درگیری و بازگشایی تنگه هرمز می‌تواند یک پیشرفت باشد و فضایی برای مذاکرات گسترده‌تر در مورد برنامه هسته‌ای ایران و ثبات منطقه‌ای ایجاد کند.

او گفت که هرگونه توافق پایدار باید کاملاً با قوانین بین‌المللی سازگار باشد و منوط به تأیید باشد، ضمن اینکه از تلاش‌های میانجیگری به رهبری پاکستان و قطر و تعامل سازنده عمان، عربستان سعودی، ترکیه و مصر تمجید کرد.

کالاس همچنین گفت اتحادیه اروپا اقداماتی را که هزینه‌های اضافی بر حمل و نقل دریایی از طریق تنگه هرمز تحمیل می‌کند، رد می‌کند و برای حفاظت از آزادی ناوبری با شرکای بین‌المللی خود هماهنگی می‌کند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: اتحادیه اروپا ، شهرک سازی اسرائیل
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