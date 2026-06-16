باشگاه خبرنگاران جوان - غلامحسین شیبانی با اشاره به صدور مجوز فعالیت مرکز امداد آمبولانس کوثر از سوی وزارت بهداشت و سازمان اورژانس کشور، افزود: این مرکز با هدف خدمت‌رسانی به جامعه ایثارگری در سراسر کشور راه‌اندازی شد و از ظرفیت خالی آن برای استفاده عموم مردم نیز بهره‌برداری می‌شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر این مرکز با ۲۲ پایگاه در سطح استان‌ها و ۳ مرکز فعال در تهران به ارائه خدمات می‌پردازد.

رئیس مرکز امداد آمبولانس کوثر در خصوص برنامه‌های توسعه‌ای این مرکز گفت: با توجه به افزایش نیاز‌های تخصصی و وضعیت سالمندی در جامعه هدف، طرح افزایش ناوگان در دستور کار قرار دارد.

شیبانی ادامه داد: در همین راستا، مجوز ورود ۱۰۰ دستگاه آمبولانس اخذ شده و سازمان اقتصادی کوثر به عنوان متولی خرید، پیگیر ورود هرچه سریع‌تر این ناوگان به چرخه خدمت‌رسانی است.

وی با اشاره به تسهیلات جدید برای خانواده‌های شهدا و ایثارگران خاطرنشان کرد: ایثارگران بالای ۷۰ سال و جانبازان ۷۰ درصد برای جابه‌جایی‌های درمانی نیازی به ارائه اسناد و مدارک و معرفی بیمه دی ندارند.

رئیس مرکز امداد آمبولانس کوثر ادامه داد: برای سایر گروه‌های جامعه هدف نیز هماهنگی‌های لازم با بیمه دی جهت تسریع در روند دریافت تاییدیه انجام شده است. همچنین با توجه به هزینه‌های نگهداری و فعالیت خصوصی ناوگان، بیمه دی در سال ۱۴۰۴ هزینه جابجایی جانبازان را بر اساس تعرفه خصوصی وزارت بهداشت پرداخت می‌کند.

شیبانی از برنامه‌ریزی برای ایجاد پایگاه‌های امدادی در چهار جهت اصلی کشور (شمال، جنوب، شرق و غرب) خبر داد و گفت: علاوه بر این، راه‌اندازی مرکز ثانویه در تهران و تجهیز پایگاه‌های فاقد امکانات در استان‌ها در دستور کار قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته ۵۰ هزار سرویس ایاب و ذهاب داخل و برون شهری برای جامعه هدف انجام شد که شامل جابه‌جایی بیماران دیالیزی، شیمی‌درمانی، فیزیوتراپی و سایر بیماران صعب‌العلاج از بیمارستان‌های دولتی و خصوصی به شهر‌های مختلف کشور بوده است.

منبع: بنیاد شهید