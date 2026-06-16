شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مسئولان درخواست کرد تا نسبت به رفع اختلال در بانک ملی بانک ملی اقدام کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدتی است مشتریان بانک ملی به دلیل اختلال فنی در بخشی از زیرساختهای مشترک ارائه خدمات بانکی، با مشکلاتی در انجام تراکنشها مواجه شدند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.
متن پیام شهروندخبرنگار
سلام خسته نباشید، ببخشید لطفا انعکاس دهید مشکل بانک ملی چه زمانی حل میشود؟ نه موجودی نشان میدهد و نه میتوان واریزی را انجام داد. مردم پولشان را لازم دارند، همه بانکها به جز ملی درست شد.
لطفا پیگیری کنید.
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