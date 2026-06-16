شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مسئولان درخواست کرد تا نسبت به رفع اختلال در بانک ملی بانک ملی اقدام کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدتی است مشتریان بانک ملی به دلیل اختلال فنی در بخشی از زیرساخت‌های مشترک ارائه خدمات بانکی، با مشکلاتی در انجام تراکنش‌ها مواجه شدند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام خسته نباشید، ببخشید لطفا انعکاس دهید مشکل بانک ملی چه زمانی حل می‌شود؟ نه موجودی نشان می‌دهد و نه می‌توان واریزی را انجام داد. مردم پولشان را لازم دارند، همه بانک‌ها به جز ملی درست شد.
لطفا پیگیری کنید.

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برچسب ها: بانک ملی ، اختلال در سیستم ، سوژه خبری
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۸
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۱ ۲۷ خرداد ۱۴۰۵
خانه از پای بست ویران است ، الان چند روز میگذره ، هیچکدام از موبایل بانک ها کار نمی کنند ، خسته کردید مردم رو ، بلد نیستید ،کار رو بسپارید به کاردان .
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۶ ۲۷ خرداد ۱۴۰۵
سلام ما حقوق مون تو بانک ملی هست همه چیز خراب شده دسترسی به پول خودمان نداریم برای خرید
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۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۰ ۲۷ خرداد ۱۴۰۵
نه پیامهای واریز و برداشت میاد و نه اون سامانه بام کار می‌کند! شرم بر این ساختار سراسر معیوب و ویران!! پنج روز گذشت..!! پنج روز.....!!!!!
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۱۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۷ ۲۷ خرداد ۱۴۰۵
من کارت بانک ملی م غیر فعال شده سیستم ها و بام هم که قطعه.رسیدگی صفره صفره
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۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
بنده خدا
۱۱:۵۸ ۲۷ خرداد ۱۴۰۵
بنده یک هفته است پولم نزدبانک ملی معامله کردم بهم خورد دوست ملیون تومان ضررکردم الان کی بایدضرربنده راجبران کند
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۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۸ ۲۷ خرداد ۱۴۰۵
بانک مزخرف تر از بانک ملی ندیدم ، روند برگرده کل پولامو ازش خالی میکنم کارتخوانم م وصل میکنم یه حساب دیگه، وقیح تر از شماها ندیدم
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۱۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۲ ۲۷ خرداد ۱۴۰۵
منزلم فروختم ومنزل ویلایی خریدم قراربود مبلغ شش میلیارد تومان بیستم پول واریز کنم اماباخرابی بانک روبرو شدم فروشنده پولش میخواد این وضع تاکی ادامه دارد نکنه خرابکاری داخلیه تاصدای مردم دربیاره خجالت چیز خوبیه تمامش کنیدبلدنیستیدازدیگران ونخبه هاکمک بگیرید
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۱۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۶ ۲۷ خرداد ۱۴۰۵
سلام این مشکل بانک ملی کی درست میشه .مگه قرار نبود دفعه قبل که مشکل پیدا کرد زیر ساختها رو غیر قابل نفوذ کنند.
۰
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۰:۰۰ ۲۷ خرداد ۱۴۰۵
الامشگل فقط بانک ملی نیست بانک صادرات هم مشگل داره نه کارت به کارت میشه نه همراه بانکش کار می‌کنه نه کارت‌های که کشیدین به حسابتون اومد نه ای ام اس بانک کار می‌کنه بعد میگن مشگل حل شد
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۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۱ ۲۷ خرداد ۱۴۰۵
این چه مسخره بازیه که درآوردن بعد از ۵ روز هنوز هیچ کاری نکردن بابا ما پولمون توی بهمن موتور بانک صادرات هنوز مسدود مونده لااقل یه کاری کنید پولامون آزاد بشه بتونیم ۵ تومن ۱۰ تومن واسه خرید برداریم ،انصافتون کجاست آخه
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۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
Mostafa64
۰۸:۵۱ ۲۷ خرداد ۱۴۰۵
بان ملی هنوز اختلال داره الکی میگن درست شده ۴۰۰تومن تو حساب وان مهربانی دارم موندم چکار کنم اساس خونمو جمع کردم باید پول صابخونه بدم جابحا کردم بخدا جند روزه اسیرم خواب ندارم.شعبه بانک ملی افسریه رفتم میپرسم کی باز میشه برخورد خوبی هم ندارن انگار طلبکارن.بام درست بشه حسابامو میبندم.لعنت به بانک ملی🤲
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۱۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۵۴ ۲۷ خرداد ۱۴۰۵
بانک ملی آزمون پشتیبانی و پایداری خدمات رسانی مناسب را باخت و من بعد از وصل شدن دیگر با بانک ملی کار نمی کنم برای پایداری سیستم و پاسخگویی مناسب نیاز مشتریان تلاش موثر نداشت 5روز شعب قطع است و سامانه های الکترونیک غیر قعال
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۳۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۴۴ ۲۷ خرداد ۱۴۰۵
اقا صادرات هم همینه چرا هی میگین درست شد واریزی داشتم به صادرات از بورس ثبت نمیشه ماندیم بی پول خدا....
۰
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۴:۵۹ ۲۷ خرداد ۱۴۰۵
خدا کند این اختلالات کار عمدی نفوذیهای داخلی در سیستم های بانکی نباشد که برای بعضی اهداف شیطانی این خرابکاریها را انجام میدهند !؟
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۸
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Iran (Islamic Republic of)
فری
۰۴:۱۹ ۲۷ خرداد ۱۴۰۵
کی میخواد سامانه بانک ملی درست بشه خدا میدونه. صبح که میشهرمیگن اخر وقت . اخر وقت که میشه میگن فردا صبح درست میشه
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۱۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۶ ۲۷ خرداد ۱۴۰۵
بانگ تجارت هم همین مشکل را دارد حالا اگر این سیستم بالا نیامد مردم چکارکنن
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