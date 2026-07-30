روستای تاریخی شانهتراش در شهرستان تنکابن، با تکیه بر میراث فرهنگی غنی، مشارکت فعال جامعه محلی و ظرفیتهای کمنظیر گردشگری، توانسته است نام خود را در میان روستاهای شاخص گردشگری جهان مطرح کند و به عنوان یکی از نمادهای توسعه پایدار روستایی در مازندران شناخته شود. شانهتراش که در منطقهای کوهستانی و خوشآبوهوا در غرب مازندران واقع شده، علاوه بر برخورداری از طبیعت بکر، جنگلهای سرسبز و چشماندازهای کمنظیر، دارای پیشینهای ارزشمند در حوزه فرهنگ، آداب و رسوم، هنرهای سنتی و سبک زندگی بومی است؛ ویژگیهایی که نقش مهمی در معرفی این روستا در سطح ملی و بینالمللی داشتهاند. در سالهای اخیر، حفظ هویت فرهنگی و بهرهگیری از ظرفیتهای بومی به یکی از مهمترین محورهای توسعه این روستا تبدیل شده است. بر همین اساس، ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران با همکاری اهالی روستا، برنامه گستردهای را برای شناسایی، مستندسازی و ثبت میراث ناملموس شانهتراش در دستور کار قرار داده است. به گفته مسئولان، بیش از ۲۰ اثر ناملموس در این روستا شناسایی شده که بخشی از آنها شامل آیینهای سنتی، مهارتهای بومی، غذاهای محلی، هنرهای دستی و فرهنگ دامداری است. همچنین تعدادی از این آثار که در معرض فراموشی قرار دارند، برای ثبت ملی و حفاظت بلندمدت آمادهسازی شدهاند.