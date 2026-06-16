فرمانده انتظامی استان از کشف پرونده قتل مسلحانه و دستگيری قاتل خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سردار "يحيی الهی" در تشريح جزئيات اين خبر اظهار داشت: برابر اعلام مرکز فوريت هاي پليسي 110 مبنی بر شنيده شدن صدای تير اندازی در يکی از محلات شهرستان سقز، بلافاصله عوامل انتظامی براي بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وي افزود: ماموران پس از حضور و عدم پاسخگويي از سوي ساکنين با هماهنگي قضائی وارد منزل شدند و با جسد متوفی که در اثر تيراندازی به قتل رسيده بود، رو به رو می شوند.

فرمانده انتظامی استان کردستان با بيان اينکه ماموران در تحقيقات ميداني اوليه و بررسی آثار باقيمانده از جرم در محل به همسر متوفی مظنون شده و بلافاصله وی را دستگير می کنند، خاطرنشان کرد: متهم پس از ارائه مدارک و مستندات توسط ماموران به ناچار لب به اعتراف گشوده و انگيزه خود از اين اقدام هولناک را اختلافات خانوادگی بيان داشته است.

منبع:پليس استان