فرمانده انتظامی استان از کشف پرونده قتل مسلحانه و دستگيری قاتل خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سردار "يحيی الهی" در تشريح جزئيات اين خبر اظهار داشت: برابر اعلام مرکز فوريت هاي پليسي 110 مبنی بر شنيده شدن صدای تير اندازی در يکی از محلات شهرستان سقز، بلافاصله عوامل انتظامی براي بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وي افزود: ماموران پس از حضور و عدم پاسخگويي از سوي ساکنين با هماهنگي قضائی وارد منزل شدند و با جسد متوفی که در اثر تيراندازی به قتل رسيده بود، رو به رو می شوند.

فرمانده انتظامی استان کردستان با بيان اينکه ماموران در تحقيقات ميداني اوليه و بررسی آثار باقيمانده از جرم در محل به همسر متوفی مظنون شده و بلافاصله وی را دستگير می کنند، خاطرنشان کرد: متهم پس از ارائه مدارک و مستندات توسط ماموران به ناچار لب به اعتراف گشوده و انگيزه خود از اين اقدام هولناک را اختلافات خانوادگی بيان داشته است.

منبع:پليس استان

برچسب ها: کردستان ، اختلافات خانوادگی ، قتل خانوادگی
خبرهای مرتبط
گذشت از قصاص به حرمت عید قربان در سنندج
پویش «به عشق رهبر شهیدم می‌بخشم» موجب رهایی یک محکوم به قصاص در کردستان شد
رهایی یک محکوم به قصاص از دار مجازات در سنندج
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
علی اکرادلو
۰۱:۳۷ ۲۷ خرداد ۱۴۰۵
با این بی بندباری وبی حیایی وبی عفتی وولنگاری خانواده هاازهم می پاشند....؟!
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۷ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
اعتراف کرده هم آنجا بلافاصله اعدامش کنید. وسلام
۰
۱
پاسخ دادن
کردستان؛ قطب فرش دستباف کشور با ثبت جهانی دو برند سنندج و بیجار
ارسال بیش از ۳۱۱ میلیون لیتر نفتگاز به نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج
آخرین اخبار
ارسال بیش از ۳۱۱ میلیون لیتر نفتگاز به نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج
کردستان؛ قطب فرش دستباف کشور با ثبت جهانی دو برند سنندج و بیجار
ایجاد حریم سبز برای حفاظت از «کوچکه‌ره‌ش»/حفاظت از میراث طبیعی با مشارکت مردم امکان‌پذیر است
حقيقت هولناک در پرونده قتل خانوادگی
شناسایی کودکان کار نیازمند یاری مؤسسات حمایتی است