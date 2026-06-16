رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری صالح‌آباد از مهار کامل آتش‌سوزی در محدوده جنگل گز چشمه تیموری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - مرتضی احمدی با اشاره به وقوع حریق در این منطقه اظهار کرد: ظهر روز دوشنبه، گزارش آتش‌سوزی در بستر رودخانه و محدوده درختچه‌های گز در چشمه تیموری دریافت شد که با توجه به شرایط توپوگرافی خاص منطقه و وزش باد شدید، عملیات اطفاء در وضعیت دشواری قرار گرفت.

وی افزود: با درک حساسیت شرایط، بلافاصله یگان حفاظت منابع طبیعی با بهره‌گیری از ظرفیت ستاد بحران شهرستان و با همکاری نزدیک نیروهای آتش‌نشانی، بسیج مردمی، هلال‌احمر، دهیاری‌ها، نیروی انتظامی، کشاورزان منطقه و مشارکت 50 نفر از همیاران طبیعت، عملیات اطفای حریق را آغاز کرد.

احمدی با اشاره به تدابیر اتخاذ شده برای مهار آتش گفت: با توجه به سرعت پیشروی حریق، نیروهای امدادی با استفاده از ماشین‌آلات سنگین نظیر لودر و تراکتور، اقدام به ایجاد آتش‌بُر در مسیر حرکت آتش کردند. این اقدام فنی و تخصصی، مانع از سرایت حریق به سایر بخش‌های جنگل گز و اراضی دیم و کشاورزی مجاور شد.

رئیس اداره منابع طبیعی صالح‌آباد تصریح کرد: پس از حدود 10 ساعت تلاش مستمر نیروهای امدادی و مردمی، آتش به‌طور کامل مهار شد و عملیات پایش و لکه‌گیری برای جلوگیری از شعله‌ور شدن مجدد، تا ساعاتی پس از پایان عملیات اصلی ادامه داشت. در حال حاضر علت دقیق وقوع این حادثه و میزان خسارات وارده به پوشش گیاهی در دست بررسی است.

وی با تأکید بر اینکه تنها راهکار موثر برای کاهش خسارات، اقدامات پیش‌دستانه است، خاطرنشان کرد: حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی یک وظیفه عمومی است.آموزش جوامع محلی، فرهنگ‌سازی میان مردم در خصوص خودداری از برپایی آتش در عرصه‌های جنگلی و تقویت آمادگی لجستیکی دستگاه‌ها، سه رکن اصلی در مدیریت بحران است.

احمدی از شهروندان و گردشگران درخواست کرد پیش از وقوع نخستین جرقه و ایجاد فاجعه زیست‌محیطی، تمامی پروتکل‌های ایمنی را رعایت کرده و در صورت مشاهده هرگونه دود یا آتش در عرصه‌های منابع طبیعی، مراتب را بلافاصله به منابع طبیعی اطلاع دهند.

برچسب ها: منابع طبیعی ، آتش سوزی
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