باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه به مطبوعات گفت که تنگه هرمز تا جمعه، پس از امضای تفاهم‌نامه آمریکا و ایران، «کاملاً باز» خواهد بود. او افزود که انتظار دارد مرحله دوم مذاکرات به سرعت پیش برود و این توافق را برای بررسی به کنگره ارسال خواهد کرد.

وی در دیدار با رئیس امارات افزود: «تنگه هرمز پس از ۶۰ روز بدون عوارض باز خواهد بود... وقتی به طور دائم باز شود، بدون عوارض خواهد بود.»

ترامپ افزود که «ظرف چند روز» تفاهم‌نامه را با رسانه‌ها بررسی خواهد کرد و این سند به وضوح بیان می‌کند که ایران «سلاح هسته‌ای نخواهد داشت». با این حال، او در ادامه گفت که مذاکرات با ایران «می‌تواند بیشتر یا کمتر از ۶۰ روز طول بکشد.»

او همچنین افزود که دولت او «عجله‌ای» برای کنترل اورانیوم غنی‌شده ایران ندارد و ادعا کرد که حملات آمریکا و اسرائیل علیه تأسیسات هسته‌ای ایران در سال گذشته، این مواد را زیر «یک کوه کامل» دفن کرده است. او افزود که ایالات متحده در نهایت آن را بازیابی خواهد کرد تا آن را نابود کند.

ترامپ همچنین به خبرنگاران گفت که واشنگتن به زودی قادر خواهد بود تحریم‌ها علیه صادرات نفت روسیه را که به طور موقت برای کاهش بحران نفتی ناشی از جنگ علیه ایران متوقف شده بود، بازگرداند. او گفت: «نفت اکنون در جریان است... ما به زودی در موقعیتی هستیم که این کار را انجام دهیم.»

ترامپ همچنین در پاسخ به سوالی در مورد احتمال پیوستن سایر کشور‌های عربی و خاورمیانه به پیمان ابراهیم برای برقراری روابط با اسرائیل، گفت: «دوست دارم آنها را داشته باشم.»

رئیس جمهور آمریکا با ادعای اینکه وضعیت ایران مانعی بوده است، گفت: «فکر می‌کنم همه آنها اکنون خواهند آمد.»

این در حالی است که چندین کشور از جمله عربستان سعودی، بار‌ها عادی‌سازی روابط با اسرائیل را تا زمان تأسیس یک کشور فلسطینی رد کرده‌اند.

منبع: الجزیره