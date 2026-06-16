رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه مدعی شد که تنگه هرمز تا جمعه، پس از امضای تفاهم‌نامه آمریکا و ایران، «کاملاً باز» خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه به مطبوعات گفت که تنگه هرمز تا جمعه، پس از امضای تفاهم‌نامه آمریکا و ایران، «کاملاً باز» خواهد بود. او افزود که انتظار دارد مرحله دوم مذاکرات به سرعت پیش برود و این توافق را برای بررسی به کنگره ارسال خواهد کرد.

وی در دیدار با رئیس امارات افزود: «تنگه هرمز پس از ۶۰ روز بدون عوارض باز خواهد بود... وقتی به طور دائم باز شود، بدون عوارض خواهد بود.»

ترامپ افزود که «ظرف چند روز» تفاهم‌نامه را با رسانه‌ها بررسی خواهد کرد و این سند به وضوح بیان می‌کند که ایران «سلاح هسته‌ای نخواهد داشت». با این حال، او در ادامه گفت که مذاکرات با ایران «می‌تواند بیشتر یا کمتر از ۶۰ روز طول بکشد.»

او همچنین افزود که دولت او «عجله‌ای» برای کنترل اورانیوم غنی‌شده ایران ندارد و ادعا کرد که حملات آمریکا و اسرائیل علیه تأسیسات هسته‌ای ایران در سال گذشته، این مواد را زیر «یک کوه کامل» دفن کرده است. او افزود که ایالات متحده در نهایت آن را بازیابی خواهد کرد تا آن را نابود کند.

ترامپ همچنین به خبرنگاران گفت که واشنگتن به زودی قادر خواهد بود تحریم‌ها علیه صادرات نفت روسیه را که به طور موقت برای کاهش بحران نفتی ناشی از جنگ علیه ایران متوقف شده بود، بازگرداند. او گفت: «نفت اکنون در جریان است... ما به زودی در موقعیتی هستیم که این کار را انجام دهیم.»

ترامپ همچنین در پاسخ به سوالی در مورد احتمال پیوستن سایر کشور‌های عربی و خاورمیانه به پیمان ابراهیم برای برقراری روابط با اسرائیل، گفت: «دوست دارم آنها را داشته باشم.»

رئیس جمهور آمریکا با ادعای اینکه وضعیت ایران مانعی بوده است، گفت: «فکر می‌کنم همه آنها اکنون خواهند آمد.»

این در حالی است که چندین کشور از جمله عربستان سعودی، بار‌ها عادی‌سازی روابط با اسرائیل را تا زمان تأسیس یک کشور فلسطینی رد کرده‌اند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: دونالد ترامپ ، تنگه هرمز
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۱ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵
بله باز میشه
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۴ ۲۷ خرداد ۱۴۰۵
ترامپ، نتانیاهو، هر دو جنایتکار جنگی هستند و مرتکب جنایات شده اند و باید در دادگاه لاهه دیوان کیفری بین المللی محاکمه شوند.
ترامپ جنایتکار از سال 1397 تاکنون ثابت کرده است و نشان داده است که دشمن درجه یک مردم ایران و هم دشمن درجه یک حکومت نظام جمهوری اسلامی بوده است.
۲
۲
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United States of America
ناشناس
۰۹:۲۷ ۲۷ خرداد ۱۴۰۵
از این ترامپ کودک کش دیوانه لعنتی هر چی بگی برمیاد دختروم
۳
۰
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United States of America
ناشناس
۰۹:۲۶ ۲۷ خرداد ۱۴۰۵
تو سگ کی باشی که میگی تنگه هرمز تا جمعه باز خواهد شد ترامپ کودک کش دیوانه لعنتی کله زرد باز باشه یا نباشه به تو ربطی ندار نداره کله زرد
۴
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۷ ۲۷ خرداد ۱۴۰۵
به نظر من اسراییل هرگز از تجاوز دست نخواهد کشید.اگر ترمزش را در لبنان بکشند .به احتمال زیاد به سوریه یورش خواهد برد.مانند صدام که برای تسلی خود به کویت حمله کرد
۳
۲
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Iran (Islamic Republic of)
آشنا
۰۸:۳۱ ۲۷ خرداد ۱۴۰۵
دردو‌بلای‌خانوادم‌بخوره‌به‌ترامپ‌وخانواده‌اش
بمیره‌یه‌کره‌زمین‌راحت‌بشه‌از‌دستش
آمین🤲.
۶
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۸ ۲۷ خرداد ۱۴۰۵
ترامپ‌غلط‌کرده‌
۵
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۴ ۲۷ خرداد ۱۴۰۵
اینها پشت صحنه هماهنگ هستند نباید گول بخورید
۰
۱۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۲ ۲۷ خرداد ۱۴۰۵
اگر باز کنید تا ابد بحزالله خیانت کردین
۶
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۴ ۲۷ خرداد ۱۴۰۵
اگر مردم نخوان توافق بی توافق اصلا هرمز که خط قرمزه و کسی حق نداره سر اون معامله کنه
۶
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۳ ۲۷ خرداد ۱۴۰۵
در صورت رعایت شروط ایران ، کشتی ها باید قطره چکانی از تنگه عبور کنند تا ذخایر نفتی غرب پر نشود ، در غیر اینصورت باید منتظر جنگ چهارم از سوی امریکا بود
۲
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۳ ۲۷ خرداد ۱۴۰۵
مسئولین محترم لطفاً پاسخ دندان شکن به این زردک احمق بدهید چون زیادی دهانش گشاد است. نباید اجازه سم پاشی بهش بدید. ما مردم که از خجالتش در می آییم ولی شما باید جوابش را بدهید و بگویید اگر دهانش را نبندد امضا بی امضا
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۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۸ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
غلط کرد ترامپ. ایران از تنگه هرمز هزینه دریافت خواهد کرد. موجود کثیفی به ترامپ
۲
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۹ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
به ترامپ اعتماد نکنید گول نخورید
۲
۱۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۱ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
هنوز نه تحریم ها بر داشته شدند کلا ونه خسارات سه جنگ را پرداخت شده نه از کل منطقه خارج شدید و نه اسرائیل از لبنان و فلسطین خارج شده تنگه هرمز به چه عشقی باید باز بشود ؟ مگر عاشق چشم ابرو زشت تو هستیم ؟؟؟ برو بشین سرجات
۴
۱۸
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