استاندار خوزستان با تأکید بر جایگاه ژئوپولیتیک منطقه اروند، اظهار داشت: توسعه منطقه آزاد اروند تنها یک برنامه عمرانی نیست، بلکه یک ضرورت استراتژیک برای تقویت زنجیره اقتصاد دریامحور کشور است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک‌منش - دکتر سید محمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما گفت:‌اید با ایجاد زیرساخت‌های مدرن و تسهیل فرآیند‌های سرمایه‌گذاری، این منطقه را به مرکزی رقابتی برای تجارت با عراق و سایر کشور‌های منطقه تبدیل کنیم.

وی همچنین بر این نکته تأکید کرد که رفع موانع پیش روی سرمایه‌گذاران و گسترش زیرساخت‌های لجستیکی در آبادان و خرمشهر، می‌تواند منجر به جهش در حجم مبادلات تجاری و ارتقای جایگاه اقتصادی استان خوزستان در سطح ملی و منطقه‌ای گردد.

موالی زاده افزود: در این میان، حمایت سازمان برنامه و بودجه کشور و تأکید بر تأمین اعتبارات طرح‌های اولویت‌دار، می‌تواند شتاب‌دهنده روند توسعه در منطقه آزاد اروند باشد.

وی گفت: البته موفقیت این مسیر نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، برنامه‌ریزی بلندمدت و نگاه فرابخشی به توسعه است؛ چرا که توسعه پایدار تنها با اجرای پروژه‌های عمرانی محقق نمی‌شود، بلکه مستلزم ایجاد یک اکوسیستم اقتصادی پویا و رقابتی است.

امروز اروند بیش از هر زمان دیگری در آستانه ایفای نقش تاریخی خود قرار دارد. اگر زیرساخت‌های لازم به موقع تکمیل شوند و فضای کسب‌وکار برای سرمایه‌گذاران تسهیل شود، این منطقه می‌تواند به یکی از مهم‌ترین قطب‌های تجارت و اقتصاد دریامحور کشور تبدیل شود؛ جایگاهی که نه تنها به رونق خوزستان، بلکه به تقویت پیوند‌های اقتصادی ایران با کشور‌های منطقه و افزایش سهم کشور در تجارت بین‌المللی کمک خواهد کرد.