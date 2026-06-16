استاندار خوزستان با تأکید بر جایگاه ژئوپولیتیک منطقه اروند، اظهار داشت: توسعه منطقه آزاد اروند تنها یک برنامه عمرانی نیست، بلکه یک ضرورت استراتژیک برای تقویت زنجیره اقتصاد دریامحور کشور است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک‌منش - دکتر سید محمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما گفت:‌اید با ایجاد زیرساخت‌های مدرن و تسهیل فرآیند‌های سرمایه‌گذاری، این منطقه را به مرکزی رقابتی برای تجارت با عراق و سایر کشور‌های منطقه تبدیل کنیم.   

وی همچنین بر این نکته تأکید کرد که رفع موانع پیش روی سرمایه‌گذاران و گسترش زیرساخت‌های لجستیکی در آبادان و خرمشهر، می‌تواند منجر به جهش در حجم مبادلات تجاری و ارتقای جایگاه اقتصادی استان خوزستان در سطح ملی و منطقه‌ای گردد.   

موالی زاده افزود: در این میان، حمایت سازمان برنامه و بودجه کشور و تأکید بر تأمین اعتبارات طرح‌های اولویت‌دار، می‌تواند شتاب‌دهنده روند توسعه در منطقه آزاد اروند باشد. 

وی گفت:  البته موفقیت این مسیر نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، برنامه‌ریزی بلندمدت و نگاه فرابخشی به توسعه است؛ چرا که توسعه پایدار تنها با اجرای پروژه‌های عمرانی محقق نمی‌شود، بلکه مستلزم ایجاد یک اکوسیستم اقتصادی پویا و رقابتی است.   

امروز اروند بیش از هر زمان دیگری در آستانه ایفای نقش تاریخی خود قرار دارد. اگر زیرساخت‌های لازم به موقع تکمیل شوند و فضای کسب‌وکار برای سرمایه‌گذاران تسهیل شود، این منطقه می‌تواند به یکی از مهم‌ترین قطب‌های تجارت و اقتصاد دریامحور کشور تبدیل شود؛ جایگاهی که نه تنها به رونق خوزستان، بلکه به تقویت پیوند‌های اقتصادی ایران با کشور‌های منطقه و افزایش سهم کشور در تجارت بین‌المللی کمک خواهد کرد.

برچسب ها: اروند ، تجارت
خبرهای مرتبط
آبادان/
گسترش دو برابری محدوده منطقه آزاد اروند
اهواز/
منطقه آزاد اروند بایداز شهرستان کارون حمایت کند
آبادان/
ابلاغ مصوبه گسترش محدوده منطقه آزاد اروند از سوی معاون اول
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
رفع مشکل افت فشار آب در شرق اهواز طی ۴۸ ساعت آینده
کشف ۴۸۹ ماینر غیرمجاز در خوزستان
هر گونه جابه‌جایی و فروش دام بدون مجوز، قاچاق است
هدررفت آب بحران خاموش اهواز؛ نیمی از آب شرب در مسیر ناپدید شدن
صدور بیش از ۸ هزار سند تک‌برگ دولتی در خوزستان
آخرین اخبار
کشف ۴۸۹ ماینر غیرمجاز در خوزستان
رفع مشکل افت فشار آب در شرق اهواز طی ۴۸ ساعت آینده
صدور بیش از ۸ هزار سند تک‌برگ دولتی در خوزستان
هدررفت آب بحران خاموش اهواز؛ نیمی از آب شرب در مسیر ناپدید شدن
هر گونه جابه‌جایی و فروش دام بدون مجوز، قاچاق است
۱۷ هزار پنل خورشیدی در بهبهان آماده تولید برق
تجارت، سرمایه‌گذاری و اشتغال؛ سه دستاورد توسعه اروند
افزایش اجاره‌بها فقط شامل واحد‌های مسکونی است