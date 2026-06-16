اکثر بازیکنان خارجی تیم فوتبال استقلال تهران بند فسخ‌های پایینی در قرارداد‌های خود دارند و می‌توانند از این باشگاه جدا شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - در شرایطی که باشگاه استقلال تهران در فصل نقل‌وانتقالات تابستانی با هدف تقویت ترکیب خود برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای را در دستور کار قرار داده است، جزئیات تازه‌ای از مفاد قرارداد برخی بازیکنان خارجی این تیم منتشر شده که می‌تواند در آینده ترکیب آبی‌پوشان تأثیرگذار باشد.

یاسر آسانی وینگر آلبانیایی استقلال در قرارداد خود با این باشگاه دارای بند فسخ ۵۰۰ هزار یورویی است؛ بندی که در صورت دریافت پیشنهاد مناسب از سایر تیم‌ها، امکان جدایی او را از جمع آبی‌پوشان فراهم می‌کند.

در همین حال، بررسی قرارداد سایر بازیکنان خارجی استقلال نیز نشان می‌دهد که تنها آسانی نیست که از چنین شرایطی برخوردار است، بلکه تعدادی دیگر از خارجی‌های این تیم نیز بند‌های فسخ نسبتاً پایینی در قرارداد‌های خود دارند؛ موضوعی که می‌تواند دست آنها را برای جدایی در صورت ارائه پیشنهاد‌های بهتر از باشگاه‌های دیگر باز بگذارد.

این مسئله در حالی مطرح شده که استقلال در تلاش است با حفظ ثبات ترکیب خود، عملکرد بهتری نسبت به فصل گذشته داشته باشد، اما وجود بند‌های فسخ پایین در قرارداد برخی بازیکنان خارجی ممکن است چالشی جدی برای برنامه‌های فنی و مدیریتی باشگاه ایجاد کند.

با این حال، مدیران استقلال امیدوارند با اتخاذ تدابیر مناسب در ادامه نقل‌وانتقالات و همچنین مذاکره با بازیکنان، از خروج زودهنگام مهره‌های کلیدی جلوگیری کرده و ترکیب تیم را برای فصل پیش‌رو حفظ کنند.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
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