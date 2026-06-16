باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی روز سه شنبه در آیین آغاز به کار دبستان «هفت شهید» روستای کلاته عبدل شهرستان طرقبه - شاندیز با گرامیداشت یاد شهدای جنگ ۱۲ روزه، شهدای انقلاب اسلامی و ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) اظهار کرد: سرمایهگذاری در نظام تعلیم و تربیت و جلب مشارکت مردم، مهمترین راهکار برای تحقق عدالت آموزشی و رفع بسیاری از چالشهای کشور است.
وی اضافه کرد : امیدواریم ملت ایران با تکیه بر وحدت، مقاومت و ارزشهای انقلاب اسلامی، در مسیر پیشرفت و سربلندی کشور موفق باشد.
وزیر آموزش و پرورش با قدردانی از همراهی دولت و مجلس شورای اسلامی با برنامههای این وزارتخانه گفت: حمایتهای دولت و مجلس نشان میدهد که آموزش و پرورش به یکی از اولویتهای اصلی کشور تبدیل شده است و این نگاه میتواند زمینهساز تحولات مؤثر در نظام تعلیم و تربیت باشد.
کاظمی با بیان این که آموزش و پرورش زیربنای توسعه همهجانبه کشور است افزود: اگر به دنبال تحقق عدالت در حوزههای مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هستیم، باید سرمایهگذاری در تعلیم و تربیت را در اولویت قرار دهیم چرا که آموزش و پرورش نقش تعیینکنندهای در ایجاد تعادل و ارتقای کیفیت زندگی جامعه دارد.
وی مردم را بزرگترین سرمایه کشور دانست و افزود: تجربههای موفق نشان داده است که هرجا مردم در کنار دولت قرار گرفتهاند، دستیابی به اهداف بزرگ امکانپذیر شده است. مشارکت مردمی در ساخت و تجهیز مدارس نیز نمونهای موفق از این ظرفیت ارزشمند به شمار میرود.
وزیر آموزش و پرورش مدرسه «هفت شهید» را نمونهای از همافزایی میان مردم، خیران و دستگاههای اجرایی عنوان کرد و گفت: این پروژه به دلیل مشارکت گسترده مردمی، همکاری نهادهای مختلف و الگوی اجرایی آن، میتواند به عنوان مدلی موفق برای اجرای طرحهای مشابه در سراسر کشور مورد استفاده قرار گیرد.
کاظمی همچنین به تجربه اجرای پویش «فرشتهها» پس از حادثه میناب اشاره کرد و افزود: در قالب این پویش، بیش از دو میلیون نفر مشارکت کردند و با جمعآوری ۱۴۰ میلیارد تومان کمکهای مردمی، عملیات ساخت «مدرسه ایران» آغاز شد که نمونهای موفق از نقشآفرینی جامعه در توسعه فضاهای آموزشی است.
وی اضافه کرد: چنین اقداماتی علاوه بر توسعه زیرساختهای آموزشی، به تقویت فرهنگ مسئولیتپذیری اجتماعی، افزایش مشارکت عمومی و گسترش روحیه همکاری در جامعه کمک میکند.
او بر تکمیل دبستان «هفت شهید» بر اساس استانداردهای روز آموزشی تأکید کرد و گفت: این مجموعه باید فراتر از یک ساختمان آموزشی باشد و امکاناتی نظیر کتابخانه، نمازخانه و فضای ورزشی مناسب برای دانشآموزان در آن فراهم شود تا به الگویی جامع در حوزه آموزش تبدیل شود.
وی اظهار کرد: امیدواریم با پیروزی قطعی و حتمی مردم ایران در تقابل با دنیای استکبار، دل مردم، شهدا و امام راحل(ره) که این مسیر را پیشبینی کرده بودند، شاد شود.
وی با اشاره به دیدار اخیر با رهبر معظم انقلاب در نمایشگاه دستاوردهای آموزش و پرورش، افزود : هر سال معلمان به دیدار رهبر معظم انقلاب میرفتند که امسال به دلیل مسائل امنیتی این دیدار به تعویق افتاد، اما در جریان نمایشگاه، فرصت ارائه بخشی از فعالیتهای آموزش و پرورش فراهم شد.
کاظمی خاطرنشان کرد:در این نمایشگاه، پویش «با من» را در قالب نهضت توسعه عدالت آموزشی برای رهبر معظم انقلاب تشریح کردم که مورد توجه و استقبال ایشان قرار گرفت و این موضوع نشاندهنده ارزش و اهمیت بالای این پویش در مسیر تحقق عدالت آموزشی است.
وزیر آموزش و پرورش با قدردانی از همراهی دولت و مجلس شورای اسلامی، تاکیدکرد: نمایندگان مجلس و اعضای دولت در کنار آموزش و پرورش ایستادند و دولت به معنای واقعی، آموزش و پرورش را در صدر اولویتهای خود قرار داد و مجلس نیز با حمایتهای مؤثر، مهر تأییدی بر اهمیت نظام تعلیم و تربیت زد.
کاظمی با تأکید بر این که تنها راه تحقق عدالت در همه حوزهها، سرمایهگذاری در نظام تعلیم و تربیت است، تصریح کرد: آموزش و پرورش میتواند جامعه را به تعادل برساند و تنها مسیر دستیابی به سعادت عمومی، توجه جدی به تعلیم و تربیت است.
وی مردم را مهمترین سرمایه حل مسائل کشور دانست و گفت: آنچه کشور را در عبور از مشکلات یاری میکند، حضور و مشارکت مردم در صحنه است و پروژههایی از این دست نشان داد که با همدلی و مشارکت عمومی میتوان به نتایج بزرگ دست یافت.
وزیر آموزش و پرورش با بیان این که پروژه مدرسه هفت شهید از چند جهت دارای ویژگیهای متمایز است،اضافه کرد: مشارکت همه دستگاهها، الگوی ساخت مدرسه و حضور گسترده مردم در اجرای این پروژه، آن را به الگویی ماندگار و قابل تعمیم برای حل سایر مسائل کشور تبدیل کرده است.
وی با اشاره به تجربه ساخت مدرسه در میناب، افزود: پس از آن حادثه، پویش «فرشتهها» راهاندازی شد که بیش از دو میلیون نفر در آن مشارکت کردند و با جمعآوری 140 میلیارد تومان کمکهای خرد مردمی، عملیات ساخت «مدرسه ایران» آغاز شد.
کاظمی ادامه داد: این اقدامات علاوه بر ساخت مدرسه، موجب فرهنگسازی، تقویت روحیه مشارکت و مسئولیتپذیری اجتماعی در کشور میشود و آثار آن بسیار فراتر از احداث یک فضای آموزشی است.
وی همچنین بر تکمیل پروژه مطابق بالاترین استانداردهای آموزشی تأکید کرد و گفت: این مدرسه نباید تنها یک ساختمان باشد، بلکه باید به الگویی کامل از فضای آموزشی تبدیل شود و امکاناتی همچون زمین چمن، نمازخانه و کتابخانه در آن پیشبینی و تکمیل شود.