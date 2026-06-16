باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - با توجه به محدودیت منابع آبی و ضرورت حرکت به سمت کشاورزی نوین، توسعه کشتهای گلخانهای نه تنها بهرهوری تولید را افزایش میدهد، بلکه میتواند زمینه جذب سرمایهگذاری و رونق اقتصادی منطقه را نیز فراهم کند. اکنون با تأکید مسئولان شهرستان و استان بر تسریع در روند اجرایی پروژه، انتظار میرود عملیات اجرایی این طرح پس از سالها انتظار وارد مرحله عملیاتی شده و گام مؤثری در مسیر توسعه پایدار پلدختر برداشته شود.
محمد عزیزی فرماندار پلدختر با اشاره به اهمیت راهبردی شهرک گلخانهای واشیان برای توسعه منطقه اظهار داشت: این پروژه از مطالبات جدی مردم شهرستان و یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی پلدختر به شمار میرود و میتواند با بهرهگیری بهینه از منابع آب و خاک، زمینه اشتغال پایدار، افزایش تولید و ارتقای بهرهوری بخش کشاورزی را فراهم کند.
وی افزود: تمامی دستگاههای اجرایی شهرستان موظف هستند با همکاری و هماهنگی کامل، زمینه رفع موانع و آغاز هرچه سریعتر عملیات اجرایی این طرح را فراهم کنند.
پیام عالیخانی چگنی، مدیرعامل شرکت شهرکهای کشاورزی استان لرستان نیز با تشریح برنامههای پیشبینیشده برای این پروژه، از عزم جدی شرکت برای اجرای شهرک گلخانهای واشیان خبر داد و گفت: با انجام هماهنگیهای نهایی، بهزودی شاهد حضور مسئولان استانی و کشوری برای کلنگزنی و آغاز رسمی عملیات اجرایی این طرح خواهیم بود.
وی همچنین اعلام کرد: شهرک گلخانهای واشیان پلدختر در زمینی به مساحت ۱۸.۷ هکتار اجرا خواهد شد و با واگذاری آن به بسیج سازندگی سپاه لرستان، زمینه اشتغال مستقیم حدود ۱۸۰ نفر فراهم میشود.