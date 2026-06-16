ضرورت توسعه صنعت گردشگری گیلان/ ساخت ۵۴ هتل

باشگاه خبرنگاران جوان _ هادی حق شناس در این نشست با بیان اینکه گیلان امروز بیش از هر زمان دیگری آماده استقبال از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در حوزه گردشگری است، گفت: تمامی ظرفیت‌های اجرایی استان برای تسهیل و تسریع فرآیند سرمایه‌گذاری در پروژه‌های گردشگری و هتل‌داری به‌کار گرفته خواهد شد.

وی با اشاره به رونق صنعت گردشگری گیلان در یک سال گذشته، اظهار کرد: سیاست‌های توسعه‌محور استان در حوزه گردشگری، نتایج ارزشمندی به همراه داشته و گیلان امروز به یکی از مقاصد اصلی گردشگری کشور تبدیل شده است.

استاندار گیلان با بیان اینکه هتل‌های استان در حال حاضر بالاترین ضریب اشغال در کشور را به خود اختصاص داده‌اند، افزود: این موضوع نشان‌دهنده ضرورت توسعه زیرساخت‌های اقامتی متناسب با حجم ورود گردشگران است.

وی با اشاره به اینکه حدود ۲۵ درصد از سفرهای نوروزی کشور به مقصد گیلان انجام شده است، تصریح کرد: این آمار بیانگر جایگاه ممتاز گیلان در صنعت گردشگری کشور و ظرفیت بالای استان برای جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید در این حوزه است.

حق‌شناس همچنین توسعه حمل‌ونقل هوایی را یکی از عوامل مؤثر در رونق گردشگری استان برشمرد و گفت: افزایش مسیرهای پروازی و توسعه پروازهای گردشگری از فرودگاه بین‌المللی سردار جنگل رشت، دسترسی گردشگران به گیلان را تسهیل کرده و بستر مناسبی برای توسعه سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری و هتل‌داری فراهم آورده است.

استاندار گیلان با تأکید بر اینکه توسعه گردشگری بدون مشارکت بخش خصوصی محقق نخواهد شد، خاطرنشان کرد: مدیریت استان با رویکردی حمایتی، آمادگی کامل دارد ضمن رفع موانع و تسهیل فرآیندهای اداری، از اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری و هتل‌داری حمایت کند.

در این نشست، تاوتلی، دبیر جامعه هتلداران کیش، نیز با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر گردشگری گیلان، از آمادگی هلدینگ سرمایه‌گذاری هزاره سوم برای ورود به پروژه‌های هتل‌سازی در استان خبر داد و اعلام کرد نخستین پروژه این هلدینگ با همکاری شرکت توسعه گردشگری گیلان در آینده نزدیک وارد مرحله اجرا خواهد شد.

همچنین اعضای هیأت‌مدیره شرکت توسعه گردشگری گیلان با ارائه گزارشی از برنامه‌های این شرکت، بر ضرورت جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری تأکید کرده و از حمایت‌های استانداری در تسهیل سرمایه‌گذاری قدردانی کردند.

گفتنی است: هم اکنون ۵۴ هتل در استان گیلان در حال احداث است که از این تعداد ۶ هتل ۵ ستاره و ۷ هتل ۴ ستاره می باشد.



منبع: روابط عمومی