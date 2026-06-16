باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - در سالهای اخیر، ناترازی تولید و مصرف برق به یکی از دغدغههای اصلی کشور تبدیل شده است. خاموشیها، افزایش مصرف در فصل گرما و فشار بر شبکه سراسری برق، نشان داده که اتکای صرف به نیروگاههای حرارتی پاسخگوی نیازهای رو به رشد جامعه نیست. در این میان، نیروگاههای خورشیدی میتوانند بخشی از این شکاف را جبران کنند؛ آن هم بدون مصرف سوختهای فسیلی و بدون تحمیل آلودگی بیشتر به محیط زیست است.
از منظر زیستمحیطی نیز اهمیت چنین پروژههایی دوچندان است. هر واحد برق تولیدشده از انرژی خورشیدی به معنای کاهش مصرف سوختهای فسیلی، کاهش انتشار دیاکسید کربن و کاهش آلایندههایی است که سلامت انسان و طبیعت را تهدید میکنند. خوزستان که سالها با پیامدهای زیستمحیطی فعالیتهای صنعتی و پدیدههای جوی دست و پنجه نرم کرده، بیش از بسیاری از مناطق کشور به توسعه چنین طرحهایی نیاز دارد.
البته موفقیت نیروگاههای خورشیدی در خوزستان مستلزم توجه به برخی واقعیتهای اقلیمی نیز هست. گرد و غبار، دمای بالا و شرایط خاص آب و هوایی میتوانند بر عملکرد پنلهای خورشیدی تأثیر بگذارند؛ بنابراین نگهداری مستمر، استفاده از فناوریهای نوین و برنامهریزی دقیق برای مقابله با این چالشها، شرط لازم برای بهرهبرداری پایدار از این سرمایهگذاریها خواهد بود.
پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۸ درصدی نیروگاه خورشیدی ۱۵ مگاواتی بیدبلند بهبهان
محمدجواد اشرفی مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان، در جریان بازدید از نیروگاه خورشیدی ۱۵ مگاواتی بیدبلند خلیج فارس در شهرستان بهبهان، از پیشرفت قابل توجه این پروژه و نقش آن در توسعه انرژیهای پاک و کاهش ناترازی برق کشور تقدیر کرد.
اشرفی در حاشیه این بازدید اظهار داشت: نیروگاه خورشیدی شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس با پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۸ درصد، یکی از پروژههای مهم حوزه انرژیهای تجدیدپذیر در استان خوزستان به شمار میرود که تاکنون بیش از ۲.۵ همت برای اجرای آن سرمایهگذاری شده است.
وی افزود: در این نیروگاه حدود ۱۷ هزار و ۸۰۰ پنل خورشیدی در مساحتی بالغ بر ۲۱ هکتار نصب شده و پیشبینی میشود با رفع برخی مسائل مرتبط با اراضی و تکمیل اقدامات نهایی، ظرف ۲۰ تا ۲۵ روز آینده به شبکه سراسری برق کشور متصل و وارد مدار بهرهبرداری شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان با اشاره به مزایای زیستمحیطی این پروژه گفت: برق تولیدی از نیروگاههای خورشیدی، انرژی پاک و تجدیدپذیر است و در فرآیند تولید آن آلودگی زیستمحیطی ایجاد نمیشود. همچنین این نیروگاهها نیاز به مصرف سوختهای فسیلی از جمله گاز نداشته و هزینههای نگهداری و بهرهبرداری آنها نیز در مقایسه با نیروگاههای متعارف کمتر است.
اشرفی خاطرنشان کرد: بهرهبرداری از این نیروگاه علاوه بر کمک به جبران ناترازی انرژی در کشور، گامی مؤثر در جهت کاهش آلایندههای زیستمحیطی و توسعه پایدار خواهد بود.
وی ابراز امیدواری کرد با برنامهریزیهای انجامشده و مدیریت چالشهای احتمالی از جمله شرایط اقلیمی و پدیده گرد و غبار، فعالیت این مجموعه به صورت مستمر ادامه یافته و نقش مؤثری در تأمین برق پاک منطقه ایفا کند.
نکته مهم دیگر، نقش صنایع بزرگ در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر است. تجربه نیروگاه خورشیدی بیدبلند نشان میدهد شرکتهای بزرگ صنعتی و انرژی میتوانند علاوه بر فعالیتهای اقتصادی، مسئولیتهای اجتماعی و زیستمحیطی خود را نیز به شکلی مؤثر ایفا کنند. ورود صنایع به حوزه تولید برق پاک نه تنها به کاهش فشار بر شبکه سراسری کمک میکند، بلکه میتواند الگویی برای سایر مجموعههای صنعتی کشور باشد.
امروز توسعه انرژی خورشیدی دیگر یک پروژه لوکس یا تبلیغاتی نیست؛ بلکه بخشی از راهحل بحران انرژی، آلودگی هوا و توسعه پایدار کشور است. نیروگاه خورشیدی بیدبلند خلیج فارس اگرچه در مقیاس ملی تنها یک پروژه محسوب میشود، اما میتواند نقطه آغاز مسیری باشد که خوزستان را از استانی صرفاً متکی به سوختهای فسیلی به یکی از پیشگامان تولید انرژی پاک در ایران تبدیل کند.
آینده انرژی جهان به سمت منابع تجدیدپذیر در حرکت است و هر گامی که امروز در این مسیر برداشته شود، سرمایهگذاری برای سلامت محیط زیست، امنیت انرژی و رفاه نسلهای آینده خواهد بود. نیروگاه خورشیدی بیدبلند را باید نه فقط یک پروژه تولید برق، بلکه نمادی از نگاه نو به توسعه پایدار در خوزستان دانست؛ نگاهی که میتواند توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست را در کنار یکدیگر معنا کند.