دبیرکل حزب‌الله لبنان در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، مراتب قدردانی حزب الله را از ایران ابراز کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان در نامه‌ای که به «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی کشورمان ارسال کرد، مراتب قدردانی حزب الله را از ایران ابراز کرد.

وی خاطرنشان کرد که مذاکرات ایران، اسرائیل را مجبور کرده است که عملیات نظامی در تمام جبهه‌ها از جمله لبنان را «به عنوان بند اول و اساسی توافق بین ایران و آمریکا» متوقف کند.

او گفت: «ما همیشه گفته‌ایم که ایران به حزب‌الله، مقاومت و مردم لبنان همه چیز داده و در عوض چیزی نگرفته است. ایران به ما حق انتخاب داده است، قدرت ما را برای آزادسازی سرزمینمان، التیام زخم‌های جامعه‌مان و کمک به آن داده است.»

دبیرکل حزب الله افزود: «و اکنون ایران با بمباران رژیم صهیونیستی در تلافی بمباران حومه جنوبی بیروت با عواقبی که تهدید جنگ علیه آن را به همراه دارد، همراه با فداکاری‌های عظیم، با آن مقابله می‌کند. من با صدای بلند و واضح می‌گویم: ایران نماد غرور و افتخار است.»

منبع: الجزیره

برچسب ها: حزب الله لبنان ، شیخ نعیم قاسم
خبرهای مرتبط
۴ شهید در پی حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان
سوئیس محل امضای تفاهم میان ایران و آمریکا را مشخص کرد
آمریکا از ارائه مفاد یادداشت تفاهم با ایران به اسرائیل خودداری کرده است
در حاشیه نشست گروه هفت در فرانسه:
ترامپ بازهم برای ایران خط و نشان کشید
نقشه ترامپ برای اعزام تروریست‌های سوری به لبنان
قانون‌گذاران اروپایی خواستار ممنوعیت تجارت با شهرک‌های غیرقانونی اسرائیلی شدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۹ ۲۷ خرداد ۱۴۰۵
باید اسرائیل غاصب سر جایش بنشیند و اگر بلد نیست بنشیند باید او را بنشانیم
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۲ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
فکر کنم تا روز جمعه همه جا را بزنه و همه را بکشه
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
شاه محمدیان
۲۰:۲۴ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
حزب الله پاره تن مسلمانان ایرانه
درود بر شهدای حزب الله سید حسن نصراالله و دیگر شهدای گرانقدر
که جانشان را فدای راه آزادی لبنان نثار کردند
۲۳
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۶ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
دقیقا من عشق قلبی به لبنان وحزب الله دارم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۳ ۲۷ خرداد ۱۴۰۵
جان فدای ایران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۴ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
تو هم همینطور
۱۹
۱۱
پاسخ دادن
انتشار پیش‌نویس ادعایی توافق آمریکا و ایران؛ از لغو تحریم‌ها تا آزادی دارایی‌های بلوکه‌شده
یک توافق، دو روایت
سقوط راهبرد نتانیاهو در مقابل ایران
عبور ۴.۸ میلیون بشکه نفت ایران از سد آمریکا
حمایت گروه هفت از توافق ایران و آمریکا
سنای آمریکا طرح محدودسازی اختیارات جنگی ترامپ را رد کرد
شرکت‌های کشتیرانی در انتظار اثبات امنیت تنگه هرمز
یک کشته درپی سقوط هواپیمای کوچک در بزرگراهی در تگزاس
تحریم‌های آمریکا به «مجازات جمعی» مردم کوبا تبدیل شده است
هشدار رسانه آلمانی؛ گروه ۷ در مسیر تشدید جنگ اوکراین
آخرین اخبار
انتشار پیش‌نویس ادعایی توافق آمریکا و ایران؛ از لغو تحریم‌ها تا آزادی دارایی‌های بلوکه‌شده
سنای آمریکا طرح محدودسازی اختیارات جنگی ترامپ را رد کرد
حمایت گروه هفت از توافق ایران و آمریکا
یک کشته درپی سقوط هواپیمای کوچک در بزرگراهی در تگزاس
یک توافق، دو روایت
شرکت‌های کشتیرانی در انتظار اثبات امنیت تنگه هرمز
تحریم‌های آمریکا به «مجازات جمعی» مردم کوبا تبدیل شده است
سقوط راهبرد نتانیاهو در مقابل ایران
هشدار رسانه آلمانی؛ گروه ۷ در مسیر تشدید جنگ اوکراین
عبور ۴.۸ میلیون بشکه نفت ایران از سد آمریکا
استقبال پاپ از توافق ایران و آمریکا
رویترز: توافق با ایران شامل صندوق سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری است
شلیک هشدار ناوچه روسی در نزدیکی قایق تفریحی با پرچم انگلیس
وزیر خارجه چین: در‌های صلح اکنون در غرب آسیا باز است
وال استریت ژورنال: ایران بلافاصله بعد از تفاهم با آمریکا فروش نفت را از سر می‌گیرد
ترکیه: جهان نباید به اسرائیل اجازه دهد توافق آمریکا و ایران را مختل کند
۴ شهید در پی حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان
سوئیس محل امضای تفاهم میان ایران و آمریکا را مشخص کرد
آمریکا از ارائه مفاد یادداشت تفاهم با ایران به اسرائیل خودداری کرده است
احتمال برکناری مخالفان توافق با ایران در دولت ترامپ
دبیرکل حزب‌الله: ایران نماد غرور و افتخار است
ادعای ترامپ: تنگه هرمز تا جمعه کاملا باز خواهد شد
قانون‌گذاران اروپایی خواستار ممنوعیت تجارت با شهرک‌های غیرقانونی اسرائیلی شدند