باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان در نامه‌ای که به «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی کشورمان ارسال کرد، مراتب قدردانی حزب الله را از ایران ابراز کرد.

وی خاطرنشان کرد که مذاکرات ایران، اسرائیل را مجبور کرده است که عملیات نظامی در تمام جبهه‌ها از جمله لبنان را «به عنوان بند اول و اساسی توافق بین ایران و آمریکا» متوقف کند.

او گفت: «ما همیشه گفته‌ایم که ایران به حزب‌الله، مقاومت و مردم لبنان همه چیز داده و در عوض چیزی نگرفته است. ایران به ما حق انتخاب داده است، قدرت ما را برای آزادسازی سرزمینمان، التیام زخم‌های جامعه‌مان و کمک به آن داده است.»

دبیرکل حزب الله افزود: «و اکنون ایران با بمباران رژیم صهیونیستی در تلافی بمباران حومه جنوبی بیروت با عواقبی که تهدید جنگ علیه آن را به همراه دارد، همراه با فداکاری‌های عظیم، با آن مقابله می‌کند. من با صدای بلند و واضح می‌گویم: ایران نماد غرور و افتخار است.»

منبع: الجزیره