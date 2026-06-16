بانک مرکزی به منظور نظام‌مند شدن تقاضا و توزیع دسته چک الکترونیکی با هدف کاهش تقاضای دسته چک کاغذی، نقشه راه توسعه چک الکترونیک را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. 

باشگاه خبرنگاران جوان - بانک مرکزی به منظور نظام‌مند شدن تقاضا و توزیع دسته چک الکترونیکی با هدف کاهش تقاضای دسته چک کاغذی، نقشه راه توسعه چک الکترونیک را با تصویب هیئت عامل این بانک به شبکه بانکی ابلاغ کرد. نقشه راه توسعه چک الکترونیک، شامل اهداف عملکردی مورد انتظار در هر گام عملیاتی می‌باشد. در گام نخست، بانک ها مکلفند  در خصوص نسبت‌های ارائه شده در زمینه صدور دسته چک الکترونیک، پذیرش و واگذاری این ابزار در سامانه چکاوک مطابق جداول به شرح زیر عمل کنند. 
نقشه راه توسعه چک الکترونیک
لازم به ذکر است به موجب تکلیف قانونی مصرح در بند (ج) ماده (10) قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور، بانک مرکزی مکلف به انجام برنامه‌ریزی‌های لازم به منظور ممانعت از صدور چک کاغذی تا پایان سال سوم برنامه می‌باشد؛ بر همین اساس، راه‌اندازی، ترویج و ارتقای آگاهی و فرهنگ عمومی جامعه نسبت به بهره‌برداری از چک‌های الکترونیکی به عنوان یکی از جمله مهم‌ترین اقدامات پیش‌رو در نظام بانکی است.
 
برچسب ها: بانک مرکزی ، چک الکترونیکی
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