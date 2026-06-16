باشگاه خبرنگاران؛ کیمیا قلی‌پور - شاخص کل بورس تهران در جریان معاملات امروز سه‌شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، از مرز ۵ میلیون واحد عبور کرد و به رکورد تاریخی جدیدی دست یافت.

در همین رابطه، ملیکا برقی‌زاده، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، تحلیل خود را از وضعیت بازار این‌گونه بیان کرد: امروز ارزش معاملات خرد «سهام و صندوق‌های سهامی» از مرز ۵۴ همت عبور کرد که این رقم، بالاترین رکورد در تاریخ بازار سرمایه کشور محسوب می‌شود. گفتنی است رکورد قبلی در دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ با ثبت ۳۷ همت معامله خرد به ثبت رسیده بود. بر اساس آمار، ارزش کل معاملات خرد «سهام و صندوق‌های سهامی» در پایان معاملات امروز به ۵۴ هزار و ۲۴۵ میلیارد تومان رسید. همچنین در مجموع، ارزش معاملات بازار‌های بورس و فرابورس به محدوده ۲۶۰ همت بالغ شد.

وضعیت شاخص‌ها در پایان معاملات

او افزود: در پایان مبادلات روز سه‌شنبه، شاخص کل بورس تهران با رشد ۱۲۰ هزار واحدی، معادل ۲.۴ درصد افزایش یافت و به سطح ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار و ۳۳۲ واحد رسید. همچنین شاخص هم‌وزن نیز با رشدی ۱.۲ درصدی در محدوده یک میلیون و ۳۵۱ هزار و ۹۸۱ واحد ایستاد. شاخص کل فرابورس نیز عملکرد قابل توجهی داشت و با رشدی ۷ درصدی به سطح ۳۸ هزار و ۴۲۱ واحد دست یافت.

برقی‌زاده می‌گوید: شایان ذکر است که در پایان مبادلات امروز، ارزش کل بازار‌های سهام ایران شامل بورس، بازار پایه و فرابورس در محدوده ۱۷ هزار و ۶۳۹ همت قرار گرفت و در مرحله معاملات پایانی نیز ۸۸ نماد به ارزش ۲۲.۳ میلیارد تومان معامله شد.

واکاوی چرایی رشد ارزش معاملات

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به یکی از مهم‌ترین اتفاقات بازار امروز، یعنی افزایش قابل‌توجه ارزش معاملات، خاطرنشان کرد: طی روز‌های گذشته بخش بزرگی از بازار در صف‌های خرید قفل شده بود و همین موضوع مانع از رشد ارزش معاملات می‌شد، زیرا امکان انجام معامله برای بخش زیادی از تقاضا وجود نداشت. اما امروز با افزایش عرضه‌ها، بخش مهمی از این تقاضا فرصت معامله پیدا کرد و همین مسئله باعث شد ارزش معاملات خرد به رقم قابل‌توجهی جهش یابد.

بررسی جریان نقدینگی و چشم‌انداز آینده

برقی‌زاده در ادامه تأکید کرد: بررسی جریان نقدینگی نشان می‌دهد که بازار همچنان در فاز صعودی قرار دارد. مهم‌ترین عامل رشد بازار، ارزندگی سهام پس از ماه‌ها اصلاح قیمتی است؛ بسیاری از شرکت‌ها با وجود عملکرد مناسب، در قیمت‌هایی معامله می‌شدند که فاصله قابل‌توجهی با ارزش ذاتی آنها داشت.

او افزود: در کنار این موضوع، گزارش‌های شرکت‌ها پس از جنگ نشان داده که خسارت‌ها کمتر از برآورد‌های اولیه بوده و همین مسئله بخشی از نگرانی‌های بازار را کاهش داده است. همچنین رشد نرخ ارز، افزایش فروش شرکت‌ها و بهبود سودآوری در برخی صنایع باعث شده است نگاه سرمایه‌گذاران نسبت به آینده بورس مثبت‌تر شود.