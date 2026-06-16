باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم‌های ملی عراق و نروژ در نخستین بازی گروه I مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ از ساعت ۱:۳۰ بامداد چهارشنبه، ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ به میزبانی استادیوم ژیلت در بوستون آمریکا به مصاف یکدیگر می‌روند.

تیم‌های عراق و نروژ در شرایطی به مصاف یکدیگر می‌روند که هر ۲ تیم پس از سال‌ها انتظار به جام جهانی برگشته‌اند و از این حیث، این بازی برای هواداران هر ۲ تیم بسیار ویژه است. عراق پس از ۴۰ سال خودش را به جام جهانی رسانده است؛ شاگردان گراهام آرنولد پس از ناکامی در کسب سهمیه‌ی مستقیم و همچنین سهمیه‌ی پلی‌آف قاره‌ای، سرانجام از طریق پلی‌آف بین‌قاره‌ای و با پیروزی جامائیکا جواز حضور در جام جهانی را به‌دست آوردند.

تنها حضور قبلی عراق در این رقابت‌ها به سال ۱۹۸۶ بر می‌گردد که این تیم با سه شکست به کارش در جام جهانی پایان داد. احمد راضی تنها عراقی‌ای است که تا به امروز موفق به گلزنی در جام جهانی شده است؛ او در جریان شکست ۲-۱ مقابل بلژیک، تک گل عراق در آن جام را به ثمر رساند.

عراق که به‌خاطر حضور در مراحل پلی‌آف فرصت محدودی برای آماده‌سازی خودش برای این رقابت‌ها داشت، تنها سه دیدار تدارکاتی پیش از جام انجام داد؛ پیروزی مقابل آندورا، تساوی غیرمنتظره برابر اسپانیا و البته شکست مقابل ونزوئلا نتایج این تیم در این بازی‌ها بودند.

در آن طرف، تیم ملی نروژ پس از ۲۸ سال به جام جهانی رسیده، اما پس از عملکرد درخشانش در ماه‌های اخیر، امید زیادی به پیش روی هرچه بیشتر در این جام پیدا کرده است.

شاگردان استال سولباکن که در مرحله‌ی مقدماتی جام جهانی با شکست ایتالیا در هر ۲ دیدار خانگی و خارج از خانه جایگاهشان در صدر جدول را تضمین کردند، حالا در گروهی قرار گرفتند که با حضور فرانسه و سنگال کار ساده‌ای برای صعود به دور بعد نخواهند داشت. بر این اساس پیروزی پرگل در این بازی می‌تواند خیال نروژی‌ها را از صعود، حداقل به‌عنوان یکی از تیم‌های سوم برتر تا حدودی راحت کند.

تیم ملی نروژ در چهار بازی دوستانه‌ی پیش از جامش از هلند شکست خورد، برابر سوئد به پیروزی رسید و مقابل سوئیس و مراکش به نتیجه‌ی تساوی دست پیدا کرد.