باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مهندس فلاحنژاد در گفتوگو با خبرنگار ما اظهار کرد: نصب سرعتگیرها در سطح شهر بر اساس مطالعات کارشناسی پلیس راهور، حوزه ترافیک شهرداری و مصوبات شورای ترافیک شهرستان و استان انجام شده است و تمامی مراحل قانونی آن طی شده است.
وی با اشاره به دغدغه شهروندان درباره افزایش تعداد سرعتگیرها افزود: هدف اصلی از اجرای این طرح، کنترل سرعت خودروها بهویژه خودروهای موسوم به «شوتی» و کاهش تصادفات در معابر شهری بوده است. متأسفانه در برخی محورهای شهر شاهد حوادث ناگوار و تلفات جانی ناشی از سرعتهای غیرمجاز بودهایم که ضرورت اجرای اقدامات کنترلی را دوچندان کرده است.
معاون عمرانی شهرداری خرمآباد ادامه داد: با دستور شهردار خرمآباد، معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری و همچنین تأکید دستگاههای نظارتی، بازنگری وضعیت سرعتگیرها در دستور کار شهرداری قرار گرفته است.
فلاحنژاد تصریح کرد: تمامی مناطق سهگانه شهرداری موظف شدهاند در هفته جاری نسبت به بررسی سرعتگیرهای موجود در معابر اصلی و شریانی اقدام کنند و مواردی که نیاز به اصلاح، کاهش ارتفاع یا جمعآوری دارند، پس از بررسی کارشناسی تعیین تکلیف شوند.
وی همچنین از آسیبدیدگی بخشی از علائم ترافیکی شهر خبر داد و گفت: برخی تابلوها و تجهیزات ترافیکی در ماههای گذشته دچار خسارت شدهاند که بازسازی و نصب مجدد آنها نیز در دستور کار قرار گرفته است.
معاون عمرانی شهرداری خرمآباد با تأکید بر اینکه مطالبات مردمی در این زمینه مورد توجه قرار دارد، خاطرنشان کرد: شهرداری ضمن حفظ ایمنی شهروندان، نسبت به بازبینی مجدد نقاط دارای تراکم سرعتگیر اقدام خواهد کرد و در برخی مسیرها از جمله خیابان ناصرخسرو و دیگر معابر اصلی، امکان اصلاح یا برچیدن برخی سرعتگیرها پس از تأیید کارشناسان وجود دارد.
فلاحنژاد در پایان تأکید کرد: اولویت مدیریت شهری ایجاد تعادل میان ایمنی تردد، کاهش تصادفات و رفاه شهروندان است و تمامی تصمیمات در این زمینه بر اساس مطالعات تخصصی حوزه ترافیک اتخاذ خواهد شد.