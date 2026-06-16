باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - کانال ۱۲ اسرائیل روز سهشنبه گزارش داد که اسرائیل درخواست کرده است تا یادداشت تفاهم بین آمریکا و ایران را ببیند، اما این درخواست رد شده است.
این رسانه ادعا کرد که این بدان معناست که اسرائیل هنوز از مفاد توافق اولیه که قرار است روز جمعه به طور رسمی در سوئیس امضا شود، آگاه نیست. پیش از این، گمانهزنیهایی مبنی بر اینکه این پیمان مستلزم خروج نیروهای اسرائیلی از لبنان و پایان جنگ در تمام جبههها و همچنین لغو تحریمهای واشنگتن علیه ایران و موارد دیگر است، وجود داشت.
در همین حال، اعضای کابینه رژیم صهیونیستی گفتهاند که این توافق آنها را ملزم نمیکند و مدعی شده اند که هیچ عقبنشینی از لبنان صورت نخواهد گرفت.