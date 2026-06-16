پدر علم ژنتیک ایران گفت: بیماری‌های سرطانی، قلبی و متابولیک سبب ۸۰ درصد از مرگ و میر‌ها در دنیا است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - داریوش فرهود، پدر علم ژنتیک ایران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بیماری‌های قلبی، سرطانی و آلرژی‌ها بر اثر مشکلات و اختلالات ژنی در افراد ایجاد می‌شود. اکنون مشاوره‌های ژنتیکی در ایران به خوبی انجام می‌شود.

به گفته وی، بیماری‌های قلبی، سرطانی، متابولیک و روانی باعث بروز ۸۰ درصد از مرگ و میرها در دنیا است. استرس موتور محرک بیماری‌های مختلف در افراد است.

فرهود تصریح کرد: سبک زندگی سالم و تغذیه، موضوعات مهمی در خصوص پیشگیری از عدم ابتلای افراد به بیماری‌های ژنتیکی است.

وی ادامه داد: ازدواج‌های خویشاوندی احتمال بروز بیماری‌های ژنتیکی را افزایش می‌دهند.

فرهود تاکید کرد: همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۲۰ هزار بیماری ژنتیک در دنیا کشف شده که ۸۰۰۰ مورد از آنها بیماری‌های بارز هستند.

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برچسب ها: سرطان ، بیماری قلبی
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۳ ۲۷ خرداد ۱۴۰۵
تلفات سکته چند برابر سرطانه و بمراتب اولویتش از سرطان بالاتره
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