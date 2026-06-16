فرماندار مهران از گره‌گشایی ترافیکی در مرز مهران با احداث مسیر اختصاصی در پارکینگ اربعین خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - حیدر نعمتی، فرماندار مهران، با تأکید بر اینکه توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل برای مدیریت جمعیت در ایام پرتردد ضروری است، اظهار داشت: با توجه به حجم گسترده تردد زائران، ارتقای زیرساخت‌های ترافیکی از اولویت‌های اصلی مدیریت شهرستان محسوب می‌شود و تکمیل این پروژه نقش بسزایی در کاهش گره‌های ترافیکی ایفا خواهد کرد.

وی درباره مشخصات فنی و اهداف این پروژه افزود: این مسیر اختصاصی که به طول یک کیلومتر در ضلع غربی پارکینگ اربعین احداث می‌شود، به‌طور ویژه برای هدایت منظم خودروها و ناوگان حمل‌ونقل عمومی به‌ویژه اتوبوس‌ها پیش‌بینی شده است تا در روزهای اوج تردد، شاهد توقف‌های طولانی نباشیم.

نعمتی با اشاره به مزایای بهره‌برداری از این طرح خاطرنشان کرد: با تکمیل و بهره‌برداری از این لاین کندرو، علاوه بر نظم‌بخشی به جریان ورود و خروج خودروها و تسهیل در جابه‌جایی زائران، ایمنی تردد در محدوده پارکینگ اربعین نیز به‌طور قابل ملاحظه‌ای افزایش خواهد یافت.

این پروژه در راستای افزایش ظرفیت ترافیکی و بهبود دسترسی‌ها اجرا می‌شود و پیش‌بینی می‌شود با بهره‌برداری از آن، بخش عمده‌ای از مشکلات ترافیکی محورهای منتهی به مرز مهران در ایام پیک سفر مرتفع شده و شرایط برای خدمت‌رسانی مطلوب‌تر به زائران فراهم گردد.

برچسب ها: مرز مهران ، اربعین
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