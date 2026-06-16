اعضای شورای شهر صدرا در جلسه ۳۵۸ با ۶ رأی موافق، شهردار این شهر را برکنار کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - اعضای شورای اسلامی شهر جدید صدرا در سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه خود، با رای موافق ۶ نفر از هفت عضو، بار دیگر مجتبی پارسایی را از سمت شهرداری برکنار کرده و فرزاد انصاری را به عنوان سرپرست شهرداری منصوب کردند؛ این تصمیم پس از آن گرفته شد که مصوبه پیشین شورا به دلیل ایراد فرمانداری، ملغی اعلام شده بود.

مجتبی پارسایی که از مهرماه ۱۴۰۲ مسئولیت شهرداری شهر جدید صدرا را بر عهده داشت، روز سه‌شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ در جریان سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای اسلامی این شهر با رای موافق ۶ عضو از مجموع هفت عضو شورا از سمت خود برکنار شد.

در همین جلسه، اعضای شورای اسلامی شهر صدرا فرزاد انصاری، معاون اجرایی شهرداری صدرا را به عنوان سرپرست شهرداری این شهر منصوب کردند.

پیش از این نیز شورای اسلامی شهر صدرا در جلسه علنی دهم خردادماه ۱۴۰۵ رای به برکناری پارسایی داده بود، اما به دلیل ایراد‌های مطرح شده از سوی فرمانداری، این تصمیم از سوی فرماندار شیراز ملغی و مقرر شد فرآیند قانونی شامل طرح سؤال از شهردار و استماع پاسخ‌های وی در شورا طی شود.

پس از طی مراحل قانونی و برگزاری جلسات مربوط به سوال از شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر صدرا بر تصمیم پیشین خود اصرار کردند و در جلسه امروز بار دیگر رای به برکناری پارسایی دادند.

این استیضاح پس از تایید فرمانداری شیراز اجرایی و ابلاغ خواهد شد.

منبع: شهرداری صدرا