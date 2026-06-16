معاونت بانوان شورای ائتلاف نیروهای انقلاب فارس حمله به مناطق غیرنظامی لامرد را جنایت علیه بشریت دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - معاونت بانوان شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی استان فارس سهشنبه با صدور بیانیهای، واقعه تلخ حمله موشکی به کانونهای زیستی غیرنظامی در منطقه لامرد را محکوم کرده و بر ضرورت دادخواهی بینالمللی و دیپلماسی قضایی فعال تاکید کرد.
در این بیانیه آمده است: در منظومه حقوق بینالملل و اصول بنیادین حاکم بر روابط دولتها، پاسداری از تمامیت ارضی کشورها و تضمین امنیت و مصونیت شهروندان، از ارکان تغییرناپذیر مسئولیت حاکمیتها و از قواعد آمره نظم حقوقی بینالمللی به شمار میرود؛ اصلی بنیادین که هرگونه تعرض به آن، نقض آشکار حاکمیت ملی و عدول از تعهدات مسلم حقوقی در قبال جامعه جهانی تلقی میشود.
این بیانیه میافزاید: واقعه تلخ لامرد در جنگ تحمیلی رمضان، سندی گویا بر استیصال نظامهای سلطهجو در تقابل با اراده پولادین ملتی است که هزینه استقلالخواهی خود را با ایثار و مقاومت میپردازد؛ این جنایت، وجدان بیدار زنان نخبگانی و انقلابی فارس را بهعنوان پیشگامان صیانت از عزت سرزمینی و پایداری ملی، به مطالبهگری در تراز عالی قضایی و سیاسی فراخوانده است.
در بخش دیگری از این بیانیه تاکید شده است: ما زنان انقلابی عضو معاونت بانوان شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی فارس، با رصد دقیق ابعاد حقوقی و انسانی اصابت موشک به کانونهای زیست غیرنظامی، این اقدام خصمانه را مصداق بارز جنایت علیه بشریت و نقض صریح بند چهار ماده ۲ منشور ملل متحد دانسته و آن را به شدت محکوم میکنیم؛ مقاومت و وفاداری مردم شریف و ولایتمدار جنوب فارس، بهویژه در خطه شهیدپرور لامرد، بار دیگر اثبات کرد که پیوند میان ملت و آرمانهای انقلاب اسلامی با هیچ ابزار سختافزاری و تهدید نظامی گسستنی نیست.
معاونت بانوان شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی استان فارس با تاکید بر ضرورت دیپلماسی قضایی فعال در برابر تعرض به حریم امنیت ملی، از قوه قضاییه و دستگاه دیپلماسی مطالبه جدی دارد که با تشکیل پروندههای مستند حقوقی و بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای بینالمللی، آمران و حامیان این اقدام غیرانسانی را در پیشگاه افکار عمومی جهان و محاکم بینالمللی به پاسخگویی وادارند.
در این بیانیه تاکید شده است: همچنین از مدیریت ارشد استان انتظار میرود با تدابیر قاطع حقوقی و رفاهی، ضمن التیام آلام آسیبدیدگان، اقتدار ملی را در این منطقه استراتژیک بیش از پیش تجلی بخشند تا پاسخی شایسته به وفاداری بیشائبه مردم این سرزمین داده شود.
در فرجام این دادخواهی، معاونت بانوان شانا فارس ضمن تجدید میثاق با آرمانهای امام امت و شهدای ولایتمدار، اعلام میدارد: صیانت از حریم امنیت ملی و استیفای حقوق پایمال شده شهروندان، نه یک مطالبه مقطعی، بلکه یک تکلیف راهبردی و گسستناپذیر است؛ ما بر این باوریم که خونهای پاک بر زمین ریخته در لامرد، به استحکام بیش از پیش سد بازدارندگی کشور منجر شده و فرجام این مسیر، چیزی جز رسوایی بینالمللی متجاوزان و تجلی پیروزی حقوقی و سیاسی ملت بزرگ ایران در تراز جهانی نخواهد بود.
در حمله موشکی عصر شنبه نهم اسفندماه ۱۴۰۴ از سوی رژیم صهیونیستی و آمریکا به لامرد، ۲۱ نفر شهید و حدود ۱۰۰ نفر نیز مجروح شدند؛ در جریان این حمله، مناطق مسکونی و یک سالن ورزشی بهطور مستقیم هدف قرار گرفت.
زهرا غلامی، الهام زائری، رباب دهدشتی، سیاوش شهبازی، ایلیا خاتمی، جعفر حاتمی، عابدین غریبدوست، حسین ابراهیمی، محمود نجفی، رحمان منصوری، سیدرضا موسوی، سکینه شعبانی، زهرا اسدینژاد، علیرضا عباسی، سیده هلما احمدیزاده، معصومه منفرد، ابوذر امیری، فرهاد نجفی، حمید امینی، آوینا برزگر و عبدالمصور رحمانی از شهدای این حمله تروریستی هستند.
در این حملات، چهار نقطه از شهرستان لامرد شامل یک سالن ورزشی، ۲ نقطه مسکونی و یک سالن در مجاورت مدرسه، هدف قرار گرفتند.
لامرد در جنوب فارس و ۳۶۵ کیلومتری شیراز واقع شده است.