شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ از قطع برق ۲۷ سازمان ملی، استانی و چند بانک بزرگ در تهران به دلیل عدم رعایت الگوی مصرف خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس مصوبه هیأت وزیران و به منظور مدیریت مصرف برق مقرر شد ساعات کاری ادارات در دوره اوج مصرف از ساعت ۸ تا ۱۴، باشدهمچنین تمامی دستگاه‌ها موظف‌اند از ساعت ۱۳ نسبت به خاموش کردن وسایل سرمایشی اقدام کرده و مصرف برق خود را حداقل ۷۰ درصد نسبت به ساعت اداری کاهش دهند. همچنین رعایت دمای ۲۵ درجه برای تجهیزات سرمایشی در ادارات، بانک‌ها و نهاد‌های عمومی الزامی بوده و تخطی از این موارد مشمول اقدام‌های محدودکننده خواهد شد.

قرارگاه رصد مصرف برق شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اعلام کرد: با توجه به پایش لحظه‌ای مصرف و براساس مصوبه هیأت وزیران، برق ۲۷ سازمان و بانک بزرگ امروز ۲۶ خرداد به دلیل عدم رعایت الگوی تعیین‌شده قطع شده است.

همچنین سامانه‌های هوشمند قطع و وصل انشعابات پرمصرف در کلیه بانک‌ها و ادارات پایتخت فعال شده و محدودیت‌های سیستمی به‌صورت خودکار برای مصرف‌کنندگان متخلف اعمال می‌شود.

این اقدامات با هدف افزایش پایداری شبکه، رعایت عدالت مصرف و تأمین برق پایدار برای تمامی مشترکان انجام می‌شود.