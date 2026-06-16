باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - قرار است طی روزهای آینده نشستی مهم میان سهراب بختیاریزاده، سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران و مدیران این باشگاه برگزار شود تا درباره وضعیت فنی تیم برای فصل آینده تصمیمگیری نهایی صورت گیرد.
در این نشست، موضوعات مهمی از جمله برنامههای آمادهسازی استقلال، نحوه تقویت ترکیب تیم و همچنین وضعیت بازیکنان ورودی و خروجی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، کادرفنی استقلال قصد دارد در این جلسه فهرست اولیه بازیکنان مدنظر خود را به مدیران باشگاه ارائه دهد تا درباره جذب نفرات جدید و همچنین تعیین تکلیف بازیکنانی که در لیست خروج قرار دارند، تصمیمات لازم اتخاذ شود.
همچنین یکی از محورهای اصلی این نشست، بررسی روند آمادهسازی تیم برای فصل آینده و هماهنگی میان کادر فنی و مدیریت باشگاه در راستای تقویت استقلال برای حضور قدرتمند در رقابتهای داخلی و احتمالی آسیایی خواهد بود.
گفته میشود مدیریت باشگاه استقلال نیز در این جلسه گزارشی از وضعیت مالی و ظرفیتهای نقلوانتقالاتی باشگاه ارائه خواهد کرد تا بر اساس آن، سیاستگذاری نهایی برای فعالیت استقلال در بازار نقلوانتقالات انجام شود.
این نشست در شرایطی برگزار میشود که هواداران استقلال چشمانتظار مشخص شدن تکلیف کادرفنی و همچنین فعالیت جدی باشگاه در فصل نقلوانتقالات هستند و انتظار دارند تیم در فصل آینده با ترکیبی قدرتمندتر وارد رقابتها شود.