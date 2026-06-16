باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت امور خارجه سوئیس روز سه‌شنبه اعلام کرد که ایالات متحده و ایران روز جمعه تفاهم‌نامه آتش‌بس ۶۰ روزه را در مجتمع بورگن‌استوک در مرکز سوئیس امضا خواهند کرد.

به گفته رئیس ارتباطات این وزارتخانه، محل برگزاری این نشست توسط هر دو طرف و همچنین میانجیگران پاکستان و قطر تأیید شده است. این مجتمع پیش از این میزبان اجلاس صلح اوکراین در ژوئن ۲۰۲۴ بود.

سوئیس همچنین محل برگزاری دور بعدی مذاکرات آمریکا و ایران خواهد بود که قرار است روز جمعه در ژنو برگزار شود. انتظار می‌رود هر چهار کشور در این مذاکرات شرکت کنند، اگرچه جزئیات مربوط به برنامه هنوز ارائه نشده است.

منبع: الجزیره