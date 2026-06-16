قرار است توافق آمریکا و ایران در بورگن‌استوک سوئیس امضا شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت امور خارجه سوئیس روز سه‌شنبه اعلام کرد که ایالات متحده و ایران روز جمعه تفاهم‌نامه آتش‌بس ۶۰ روزه را در مجتمع بورگن‌استوک در مرکز سوئیس امضا خواهند کرد.

به گفته رئیس ارتباطات این وزارتخانه، محل برگزاری این نشست توسط هر دو طرف و همچنین میانجیگران پاکستان و قطر تأیید شده است. این مجتمع پیش از این میزبان اجلاس صلح اوکراین در ژوئن ۲۰۲۴ بود.

سوئیس همچنین محل برگزاری دور بعدی مذاکرات آمریکا و ایران خواهد بود که قرار است روز جمعه در ژنو برگزار شود. انتظار می‌رود هر چهار کشور در این مذاکرات شرکت کنند، اگرچه جزئیات مربوط به برنامه هنوز ارائه نشده است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: مذاکره ایران و آمریکا ، توافق ایران و آمریکا
خبرهای مرتبط
شلیک هشدار ناوچه روسی در نزدیکی قایق تفریحی با پرچم انگلیس
وزیر خارجه چین: در‌های صلح اکنون در غرب آسیا باز است
ترکیه: جهان نباید به اسرائیل اجازه دهد توافق آمریکا و ایران را مختل کند
ادعای ترامپ: تنگه هرمز تا جمعه کاملا باز خواهد شد
آمریکا از ارائه مفاد یادداشت تفاهم با ایران به اسرائیل خودداری کرده است
دبیرکل حزب‌الله: ایران نماد غرور و افتخار است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
انتشار پیش‌نویس ادعایی توافق آمریکا و ایران؛ از لغو تحریم‌ها تا آزادی دارایی‌های بلوکه‌شده
یک توافق، دو روایت
سقوط راهبرد نتانیاهو در مقابل ایران
عبور ۴.۸ میلیون بشکه نفت ایران از سد آمریکا
حمایت گروه هفت از توافق ایران و آمریکا
سنای آمریکا طرح محدودسازی اختیارات جنگی ترامپ را رد کرد
شرکت‌های کشتیرانی در انتظار اثبات امنیت تنگه هرمز
یک کشته درپی سقوط هواپیمای کوچک در بزرگراهی در تگزاس
تحریم‌های آمریکا به «مجازات جمعی» مردم کوبا تبدیل شده است
هشدار رسانه آلمانی؛ گروه ۷ در مسیر تشدید جنگ اوکراین
آخرین اخبار
انتشار پیش‌نویس ادعایی توافق آمریکا و ایران؛ از لغو تحریم‌ها تا آزادی دارایی‌های بلوکه‌شده
سنای آمریکا طرح محدودسازی اختیارات جنگی ترامپ را رد کرد
حمایت گروه هفت از توافق ایران و آمریکا
یک کشته درپی سقوط هواپیمای کوچک در بزرگراهی در تگزاس
یک توافق، دو روایت
شرکت‌های کشتیرانی در انتظار اثبات امنیت تنگه هرمز
تحریم‌های آمریکا به «مجازات جمعی» مردم کوبا تبدیل شده است
سقوط راهبرد نتانیاهو در مقابل ایران
هشدار رسانه آلمانی؛ گروه ۷ در مسیر تشدید جنگ اوکراین
عبور ۴.۸ میلیون بشکه نفت ایران از سد آمریکا
استقبال پاپ از توافق ایران و آمریکا
رویترز: توافق با ایران شامل صندوق سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری است
شلیک هشدار ناوچه روسی در نزدیکی قایق تفریحی با پرچم انگلیس
وزیر خارجه چین: در‌های صلح اکنون در غرب آسیا باز است
وال استریت ژورنال: ایران بلافاصله بعد از تفاهم با آمریکا فروش نفت را از سر می‌گیرد
ترکیه: جهان نباید به اسرائیل اجازه دهد توافق آمریکا و ایران را مختل کند
۴ شهید در پی حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان
سوئیس محل امضای تفاهم میان ایران و آمریکا را مشخص کرد
آمریکا از ارائه مفاد یادداشت تفاهم با ایران به اسرائیل خودداری کرده است
احتمال برکناری مخالفان توافق با ایران در دولت ترامپ
دبیرکل حزب‌الله: ایران نماد غرور و افتخار است
ادعای ترامپ: تنگه هرمز تا جمعه کاملا باز خواهد شد
قانون‌گذاران اروپایی خواستار ممنوعیت تجارت با شهرک‌های غیرقانونی اسرائیلی شدند