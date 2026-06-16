روابط مدیریت بحران گچساران گفت: احتمال سرایت آتش سوزی ارتفاعات گناوه لری به مراتع روستاهای دیگر وجود دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط مدیریت بحران شهرستان گچساران گفت: آتشسوزی گسترده در ارتفاعات گناوه لری گچساران با وجود تلاش نیروهای امدادی، به دلیل وزش باد شدید مهار نشده است.
حبیبی به مصدومیت دو تن از نیروهای حاضر در عملیات مهار آتش اشاره کرد و افزود: در جریان عملیات مهار آتش، دو نفر مصدوم شدند که یکی از ناحیه کمر و دست و دیگری از ناحیه پا آسیبدیده اند.
وی افزود: در حال حاضر تیم کوهنوردی در حال اقدام برای پایین آوردن این مصدومان از ارتفاعات هستند.
داوود حبیبی،با بیان اینکه سرایت شعلهها به روستاهای همجوار به دلیل وزش باد شدید وجود دارد افزود: با وجود تلاشهای بیوقفه نیروهای امدادی شامل محیطزیست، منابع طبیعی، ستاد بحران، هیئت کوهنوردی، جوامع محلی و مردمی، آتش همچنان در حال زبانهکشیدن بهسوی مناطق دیگر است.
وی افزود: از مردم روستاهای آبریگون، گناوه، لری، باغ انار، بیبیجان، خنگ بنار درخواست میشود هر کدام در روستای خود مراقب ارتفاعات و مراتع بالادست باشند، چراکه باتوجهبه گستردگی آتش و وزش باد، احتمال سرایت به این نقاط بسیار زیاد است.