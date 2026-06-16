معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: پذیرش بیماران در بیمارستان شهدای اسلامشهر در نیمه اول امسال انجام خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - محمد رضا چوبینه معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: بیمارستان شهدای اسلام شهر با توجه به حوادث ترافیکی منطقه اسلام شهر با هزینه های دولت به بهره برداری خواهد رسید و فرایند جذب بیماران در آینده ای نزدیک حدودا نیمه اول امسال انجام خواهد شد. 

به گفته وی، همچنین مرکز آکادمیک درمانی بیمارستان فارابی با ۲۰۰ تختخوابی تا اوایل سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

چوبینه تاکید کرد: مرکز درمان سرطان برای کودکان در جنب بیمارستان حکیم در حال راه اندازی بوده و تجهیزات مختلف درمانی خریداری شده است.

وی بیان کرد: انیستیتو کانسر ملی ایران با هدف درمان بیماران سرطانی به عنوان مرکز ارجاع بیماران با کمک خیرین سلامت راه اندازی شده‌ است.

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برچسب ها: ساخت بیمارستان ، نظام سلامت
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