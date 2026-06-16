باشگاه خبرنگاران جوان - کمکم که روزهای پایانی ذیالحجه میرسد، نشانههای محرم در شهرها دیده میشود. در بسیاری از محلهها جوانها شروع به نصب پرچمهای سیاه میکنند، هیئتها در حال آماده کردن سیستم صوتی و جایگاه سخنرانی هستند و در شبکههای اجتماعی هم پوسترهای اطلاعرسانی مراسمها دست به دست میشود. اما در کنار این آمادگیهای ظاهری، یک سؤال مهم مطرح میشود: چگونه باید برای ماه محرم آماده شد؟
بسیاری از استادان اخلاق معتقدند آمادگی برای محرم از دل انسان شروع میشود. یعنی قبل از آنکه وارد فضای عزاداری شویم، باید حال و هوای درونی خود را با این ماه هماهنگ کنیم. در روایات اسلامی نیز به اصل آمادگی برای عبادت و مجالس معنوی اشاره شده است. امام صادق علیهالسلام در حدیثی میفرماید دلها گاهی نشاط و گاهی خستگی دارند، پس زمانی که دل آماده است آن را به عبادت و کارهای نیک مشغول کنید.
به همین دلیل برخی از عالمان توصیه میکنند چند روز پیش از محرم، انسان تلاش کند برنامه زندگی خود را کمی تغییر دهد. مثلا زمان بیشتری برای خواندن قرآن یا مطالعه درباره زندگی امام حسین علیهالسلام اختصاص دهد. حتی خواندن چند صفحه از کتابهایی درباره واقعه عاشورا میتواند نگاه انسان را نسبت به مراسم عزاداری عمیقتر کند.
در سالهای اخیر کتابهایی درباره روایت تاریخی عاشورا مورد توجه جوانان قرار گرفته است. برخی از هیئتها نیز در روزهای قبل از محرم جلسات معرفی کتاب برگزار میکنند. آثاری مانند نفس المهموم یا کتابهایی با روایتهای داستانی از عاشورا باعث شده نسل جوان راحتتر با این واقعه بزرگ تاریخی ارتباط برقرار کند.
آماده کردن فضای خانه نیز یکی از سنتهای قدیمی در میان خانوادههای شیعه است. در بسیاری از خانهها، چند روز مانده به محرم پرچم یا پارچهای با نام امام حسین نصب میشود. این کار شاید ساده به نظر برسد، اما برای کودکان و نوجوانان یادآور شروع یک ماه متفاوت است.
در برخی خانوادهها رسم است که شب اول محرم، یک مجلس کوچک خانگی برگزار میشود. ممکن است این مجلس فقط با خواندن چند بیت روضه یا پخش یک سخنرانی کوتاه از تلویزیون یا اینترنت باشد، اما همین کار فضای خانه را به سمت یاد اهلبیت میبرد. در سالهای اخیر با گسترش پخش زنده مراسمها در اینترنت، بسیاری از خانوادهها حتی از خانه هم میتوانند در برنامههای هیئتهای معروف شرکت کنند.
از سوی دیگر، یکی از مهمترین جلوههای آمادگی برای محرم حضور در هیئتهاست. هیئتهای مذهبی در فرهنگ شیعه نقش مهمی در زنده نگه داشتن پیام عاشورا دارند. در بسیاری از شهرها، جوانان هفتهها قبل از محرم برای آماده کردن هیئت تلاش میکنند؛ از تمیز کردن محل برگزاری مراسم گرفته تا آماده کردن پرچمها و بنرها.
جالب است که در سالهای اخیر بسیاری از این فعالیتها به صورت داوطلبانه و مردمی انجام میشود. مثلا در برخی محلهها گروهی از دانشجویان یا نوجوانان مسئولیت نظمدهی به مراسم یا پذیرایی از عزاداران را بر عهده میگیرند. همین مشارکت اجتماعی باعث میشود محرم فقط یک مراسم مذهبی نباشد بلکه به یک حرکت جمعی تبدیل شود.
در شهرهای بزرگ نیز تغییرات قابل توجهی در نحوه برگزاری مراسمها دیده میشود. برخی هیئتها تلاش کردهاند از ابزارهای جدید رسانهای استفاده کنند. پخش زنده مراسم در شبکههای اجتماعی، تولید کلیپهای کوتاه از سخنرانیها و حتی راهاندازی کانالهای اطلاعرسانی از جمله این اقدامات است. این کار باعث شده پیام عاشورا بیشتر به نسل جوان منتقل شود.
آمادگی برای محرم فقط به شرکت در مراسم عزاداری محدود نمیشود. بسیاری از عالمان دینی تأکید دارند که اخلاق و رفتار انسان در این ماه باید رنگ و بوی حسینی بگیرد. یعنی اگر کسی در هیئت شرکت میکند، اما در زندگی روزمره خود به حقوق دیگران توجه ندارد، در واقع از پیام عاشورا فاصله گرفته است.
یکی از توصیههایی که در سخنان خطیبان زیاد شنیده میشود، کمک به نیازمندان در ایام محرم است. در بسیاری از محلهها، گروههای مردمی در این ایام بستههای معیشتی تهیه میکنند یا برای خانوادههای نیازمند غذا آماده میکنند. این کارها یادآور روحیه ایثار و کمک به دیگران در فرهنگ عاشورا است.
در سالهای اخیر نمونههای جالبی از این حرکتهای مردمی دیده شده است. مثلا در برخی شهرها جوانان هیئتی کمپینهای اهدای خون در ایام محرم راهاندازی کردهاند. شعار این برنامهها معمولا این است که خون دادن به یاد خون شهدای کربلا. این اقدام باعث شده بسیاری از مردم در روزهای تاسوعا و عاشورا برای اهدای خون به مراکز انتقال خون مراجعه کنند.
توجه به محتوای مجالس نیز یکی دیگر از موضوعاتی است که در سالهای اخیر مورد بحث قرار گرفته است. برخی کارشناسان مذهبی معتقدند هیئتها باید علاوه بر روضه و عزاداری، به تبیین پیامهای اجتماعی و اخلاقی عاشورا نیز بپردازند. موضوعاتی مانند عدالتخواهی، مسئولیت اجتماعی و ایستادگی در برابر ظلم از جمله مفاهیمی است که در سخنان بسیاری از سخنرانان مطرح میشود.
از سوی دیگر، فضای مجازی نیز به بخشی از تجربه محرم تبدیل شده است. در روزهای نزدیک به محرم، کاربران شبکههای اجتماعی تصاویر پرچمها، اشعار عاشورایی و کلیپهای مداحی را منتشر میکنند. برخی از این محتواها میلیونها بار دیده میشود و به نوعی فضای عمومی جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد.
البته برخی کارشناسان فرهنگی هشدار میدهند که نباید محرم فقط به یک فضای احساسی در شبکههای اجتماعی محدود شود. آنها معتقدند حضور واقعی در مجالس عزاداری و ارتباط مستقیم با فضای معنوی هیئتها تجربهای است که هیچ چیز جای آن را نمیگیرد.
در کنار همه این آمادگیها، توجه به پیام اصلی عاشورا اهمیت زیادی دارد. واقعه کربلا فقط یک حادثه تاریخی نیست بلکه الگویی از ایستادگی در برابر ظلم و دفاع از حقیقت است. بسیاری از خطیبان مذهبی تلاش میکنند این پیام را با مسائل روز جامعه پیوند بزنند تا نسل جوان بتواند ارتباط بهتری با آن برقرار کند.
در همین راستا، برخی هیئتها برنامههای ویژهای برای نوجوانان و کودکان در نظر گرفتهاند. برگزاری جلسات پرسش و پاسخ درباره عاشورا، مسابقات فرهنگی و حتی تولید پادکستهای کوتاه از جمله روشهایی است که برای آشنا کردن نسل جدید با فرهنگ عاشورا استفاده میشود.
در نهایت، آماده شدن برای محرم مسیری است که از خانه شروع میشود و به هیئت میرسد؛ از تغییر حال و هوای دل گرفته تا حضور در جمع عزاداران. این آمادگی میتواند با کارهای سادهای آغاز شود: خواندن چند صفحه درباره زندگی امام حسین، نصب یک پرچم در خانه، شرکت در یک مجلس روضه یا کمک به یک برنامه مردمی.
در روزهایی که جهان پر از خبرهای متنوع و گاهی پرهیاهو است، محرم برای بسیاری از مردم فرصتی است تا لحظهای مکث کنند و به یکی از مهمترین روایتهای تاریخ اسلام فکر کنند؛ روایتی که قرنهاست در کوچهها، خانهها و هیئتها زنده مانده است.
منبع: خبر آنلاین