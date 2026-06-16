باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _ رقابتهای بینالمللی کشتی فرنگی جام جهانپهلوان تختی روزهای ۲۵ و ۲۶ خردادماه به میزبانی کرمان و در سالن ورزشی فجر برگزار شد و در پایان، نفرات برتر ۱۰ وزن و تیمهای برتر این دوره از مسابقات معرفی شدند.
ایران بر بام جام تختی
در پایان رقابتهای تیمی، ایران با کسب ۲۵۰ امتیاز مقتدرانه عنوان قهرمانی را به دست آورد. تیم قطر با ۱۵ امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت و عراق با ۴ امتیاز سوم شد.
قهرمانان روی سکو رفتند
در اوزان ۵۵ تا ۱۳۰ کیلوگرم، حسین بیژنی، مهدی محسننژاد، محمدمهدی غلامپور، میثم دلخانی، امید بهمنی، امین کاویانینژاد، ابوالفضل مهمدی، یاسین یزدی، محمدهادی صیدی و محمد کاظمی موفق شدند عنوان قهرمانی اوزان مختلف را از آن خود کنند و بر سکوی نخست بایستند.
در این دوره از رقابتها، کشتیگیرانی از ایران، قطر و عراق روی تشک رفتند و طی دو روز رقابت فشرده، مدعیان هر وزن برای کسب عنوان قهرمانی به مصاف یکدیگر رفتند.
نوبت به آزادکاران رسید
با پایان رقابتهای کشتی فرنگی، کرمان خود را برای میزبانی بخش آزاد چهلوششمین دوره جام جهانپهلوان تختی آماده میکند. مسابقات کشتی آزاد این رویداد بینالمللی روزهای ۲۸ و ۲۹ خردادماه در سالن ورزشی فجر کرمان برگزار خواهد شد و برترین آزادکاران برای کسب عنوان قهرمانی روی تشک خواهند رفت.
جام جهانپهلوان تختی که از معتبرترین رویدادهای کشتی کشور به شمار میرود، این روزها کرمان را به پایتخت کشتی ایران تبدیل کرده است؛ میزبانیای که با پایان رقابتهای فرنگی، وارد فصل تازهای با حضور آزادکاران خواهد شد.