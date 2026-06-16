حملات رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان ۴ شهید بر جا گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - به گزارش خبرگزاری ملی لبنان (NNA)، در سه حمله متوالی اسرائیل در جنوب لبنان در روز سه‌شنبه چهار نفر شهید شدند.

حمله اول منطقه‌ای در نزدیکی نبطیه را هدف قرار داد و حمله دوم شامل حمله پهپادی به یک خودرو در شهرداری میفادون بود. متعاقباً حمله هوایی دیگری نیز به این منطقه و شهر شوکین در نزدیکی آن اصابت کرد. تعدادی از مردم نیز در این حملات هوایی زخمی شدند.

اسرائیل پیش از این مدعی شده بود که علیرغم توافق حاصل شده بین ایالات متحده و ایران که گفته می‌شد شامل آتش‌بس کامل در تمام جبهه‌هاست، حضور نظامی خود را در لبنان حفظ خواهد کرد.

منبع: الجزیره