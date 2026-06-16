حملات رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان ۴ شهید بر جا گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - به گزارش خبرگزاری ملی لبنان (NNA)، در سه حمله متوالی اسرائیل در جنوب لبنان در روز سه‌شنبه چهار نفر شهید شدند.

حمله اول منطقه‌ای در نزدیکی نبطیه را هدف قرار داد و حمله دوم شامل حمله پهپادی به یک خودرو در شهرداری میفادون بود. متعاقباً حمله هوایی دیگری نیز به این منطقه و شهر شوکین در نزدیکی آن اصابت کرد. تعدادی از مردم نیز در این حملات هوایی زخمی شدند.

اسرائیل پیش از این مدعی شده بود که علیرغم توافق حاصل شده بین ایالات متحده و ایران که گفته می‌شد شامل آتش‌بس کامل در تمام جبهه‌هاست، حضور نظامی خود را در لبنان حفظ خواهد کرد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: حمله به لبنان ، نقض آتش بس
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۲۶ ۲۷ خرداد ۱۴۰۵
اسرائیل از لج توافق آمریکا با ایران زورش گرفته لبنان را می‌زند لبنان هم برای ما که نقص آتش بس هست پس اسرائیل را موشک یاران کنیم دیگه اسرائیل دم شو می‌زاره رو کولش از لبنان و فلسطین میرود.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۵۹ ۲۷ خرداد ۱۴۰۵
ذات خراب رژیم شیطانی اشغالگر صهیونیستی تروریستی کودک کش که تهدیدی علیه بشریت است.
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۴ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
اسرائیل هنوز دارد لبنان را موردحمله قرار می دهد. پس کدام توافق می خواهید امضا کنید
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۴ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
30 ساله استدلالشون پلیس خوب و پلیس بده.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۶ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
اسراییل قبول نکرد همه میدونن توافق بین ایران وامریکا باید شامل حال دو کشور باشه ن کشور ثالث
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۹ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
مگه متوقف نشد حملات؟
همین دو روز پیش اعلام شد
ایران هم توافق را تایید کرد
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۰ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
این که داره لبنان رو میزنه مگه از بندهای توافق توقف جنگ در همه جبهه ها نبود اونوقت امضای توافق نامه درسته بنظر شما؟
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۳ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
جواب بدین چه مذاکره ای
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Iran (Islamic Republic of)
مریم ملکی
۲۲:۵۵ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
مذاکره چیه همش فیلمه برا جام جهانی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۰ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
این مذاکره رو با کی انجام دادن؟ اسراییل برای چی همچنان داره جنوب لبنان رو میزنه؟ کلا طرف حساب کیه؟ مگه نگفتم لبنان هم بخشی از مذاکرست؟
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۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
مریم ملکی
۲۲:۵۷ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
یادش بخیر شب های ببره شدیم اونا خودمون با خودمون توافق میکنیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۴ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
پس تفاهم چیه؟
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۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۷ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
جواب بده
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