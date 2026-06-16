در آخرین مرحله پرداخت خسارت خودرو‌های آسیب‌دیده جنگ رمضان تا ۲۳ خرداد، هزار و ۸۵۰ پرونده دیگر تعیین تکلیف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیمه مرکزی اعلام کرد: در آخرین مرحله پرداخت خسارت خودرو‌های آسیب‌دیده جنگ رمضان -تا تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۵-، مبلغ ۱ هزار و ۸۵۰ پرونده دیگر تعیین تکلیف شد و مجموع پرداختی‌ها در این بخش به ۱۳ هزار و ۶۹۷ میلیارد ریال رسید.

 تاکنون ۳۲ هزار و ۸۵۰ فقره خسارت از سوی مراجع ذی‌ربط در ۲۹ استان کشور برای ارزیابی به شعب بیمه ایران معرفی شده که از این تعداد، ارزیابی ۲۹ هزار و ۲۹۸ خودرو به پایان رسیده است.

همچنین با پرداخت‌های انجام‌شده در مرحله اخیر، تعداد پرونده‌های پرداخت‌شده به ۲۱ هزار و ۹۱۱ فقره افزایش یافته و مجموع خسارت پرداختی به خودرو‌های آسیب‌دیده جنگ رمضان به ۱۳ هزار و ۶۹۷ میلیارد ریال رسیده است.

گفتنی است فرآیند ارزیابی و پرداخت خسارت خودرو‌های آسیب‌دیده با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط همچنان در حال انجام است.

برچسب ها: جنگ تحمیلی سوم ، بیمه مرکزی
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۴ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
عدد و بزرگ میکنی آفرین چرا نمیگی ۱۳۰ میلیارد تومن
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