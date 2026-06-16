باشگاه خبرنگاران جوان _ صالح محمدی در جمع خبرنگاران گفت: به همت شالیکاران گیلانی و با توجه به تقویم زراعی جهاد کشاورزی، نشاء همه شالیزار‌های استان به وسعت ۲۳۸ هزار هکتار، با انواع ارقام محلی و کیفی برنج مانند هاشمی، علی کاظمی، دم سیاه و صدری و چند گونه پرمحصول مانند خزر و جمشیدی نشا شده‌اند.

وی با بیان اینکه امسال ۸۶ درصد شالیزار‌های گیلان معادل ۲۰۶ هزار هکتار به صورت ماشینی و بقیه سنتی کشت شده‌اند، افزود: صرفه‌جویی در وقت، کاهش هزینه‌های تولید، انجام به موقع عملیات کشاورزی و افزایش محصول از مزایای کشت ماشینی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از وجین حدود ۷۰ درصد شالیزار‌های استان خبر داد و گفت: شالیکاران ۱۶۶ هزار هکتار از مزارع خود را برای از بین بردن علف‌های هرز، وجین کرده‌اند.

صالح محمدی افزود: براساس آخرین آمارها، شالیکاران گیلانی امسال، از ۳۳۴ تراکتور، ۳۴۵ کمباین برنج، ۳۴۵ گاوآهن، ۱۸۰ دیسک روتیواتور، ۴۸۹ نشاء کار، هزار و ۲۶۳ سم پاش، ۲۲ دروگر، ۱۶۵ خرمنکوب و ۲ هزار و ۶۸۳ دستگاه تیلر برای انجام عملیات زراعی در زمین‌های کشاورزی خود استفاده می‌کنند.

وی ضمن قدردانی از شالیکاران برای رعایت تقویم زراعی، گفت: در تقویم زراعی، تاریخ مربوط به کشت و کار برنج برای زمین‌های شالیکاری داخل و خارج شبکه سدسفیدرود، منطقه رستم آباد و فومنات که دسترسی به آب راحت‌تر است و خارج از فومنات، به تناسب شرایط این مناطق، برنامه ریزی شده است.