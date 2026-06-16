باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - اوسمار ویرا در حاشیه تمرین امروز پرسپولیس با اشاره به شرایط ماه‌های اخیر اظهار کرد: روز‌های سختی برای مردم سپری شد و امیدوارم آرامش هرچه زودتر به جامعه بازگردد تا همه بتوانند در شرایطی عادی فعالیت‌های خود را دنبال کنند.

وی درباره وضعیت مسابقات لیگ و تعیین نمایندگان فوتبال ایران در آسیا گفت: فصل هنوز به طور کامل تعیین تکلیف نشده و امیدوارم تصمیمات نهایی به گونه‌ای باشد که حق هیچ تیمی ضایع نشود. پرسپولیس تمرینات خود را طبق برنامه دنبال می‌کند و اگر مسابقات برگزار شود، برای رسیدن به اهداف خود کاملاً آماده خواهیم بود.

سرمربی پرسپولیس افزود: وظیفه ما تمرکز روی تمرینات و آماده نگه داشتن تیم است. چه مسابقه‌ای برگزار شود و چه تصمیم دیگری گرفته شود، بازیکنان باید در بهترین شرایط ممکن قرار داشته باشند.

اوسمار در خصوص تلاش مدیران باشگاه برای کسب سهمیه آسیایی نیز گفت: در تمام مدتی که خارج از ایران بودم، ارتباط نزدیکی با مدیرعامل و مسئولان باشگاه داشتم. همه در باشگاه به دنبال تحقق خواسته هواداران هستند و امیدواریم پرسپولیس در رقابت‌های آسیایی حضور داشته باشد.

وی درباره فهرست نقل‌وانتقالات فصل آینده عنوان کرد: هنوز زمان اعلام لیست نهایی نرسیده است. ابتدا باید وضعیت کادرفنی و برخی مسائل باشگاه مشخص شود و سپس درباره ورودی‌ها و خروجی‌های تیم تصمیم‌گیری خواهیم کرد.

سرمربی سرخپوشان همچنین درباره عملکرد تیم ملی ایران برابر نیوزیلند گفت: به اعتقاد من ایران در نیمه دوم نمایش بهتری داشت. شرایط خاصی پیرامون تیم ملی وجود داشت و برخی مشکلات خارج از زمین روی عملکرد بازیکنان تأثیر گذاشته بود، اما معتقدم تیم ملی در ادامه مسابقات می‌تواند نتایج بهتری کسب کند.

اوسمار در مورد وضعیت برخی بازیکنان پرسپولیس نیز اظهار داشت: در این مدت ارتباط ما با بازیکنان حفظ شده است. وحید امیری روند درمان خود را دنبال می‌کند و با توجه به جایگاه ویژه‌ای که در پرسپولیس دارد، با استقبال کادرفنی در تمرینات حاضر شده است.

وی درباره یاسین سلمانی نیز گفت: گفت‌و‌گو‌های لازم با این بازیکن انجام شده و در حال حاضر مهم‌ترین موضوع، تمرکز کامل روی اهداف تیم است.

سرمربی پرسپولیس در پایان درباره دعوت دوباره نیمار به تیم ملی برزیل اظهار کرد: بازیکنانی با کیفیت و استعداد نیمار بسیار کم هستند. حتی اگر زمان کوتاهی در زمین حضور داشته باشد، توانایی تغییر روند مسابقه را دارد و می‌تواند تفاوت‌ها را رقم بزند.