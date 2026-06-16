باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - انتخاب انار و گیاهان دارویی بهعنوان پایلوت نیز تصمیمی مبتنی بر مزیتهای نسبی شهرستان به شمار میرود. کوهدشت ظرفیتهای قابل توجهی در این دو حوزه دارد، اما بخش مهمی از سود اقتصادی آن به دلیل ضعف در فرآوری و بازاریابی از دست میرود.
نکته امیدوارکننده دیگر، تلفیق منابع مالی دستگاههای مختلف است؛ اقدامی که میتواند از پراکندگی اعتبارات جلوگیری کرده و سرعت اجرای پروژهها را افزایش دهد. با این حال، موفقیت این طرح بیش از هر چیز به اجرای دقیق، نظارت مستمر و مشارکت فعال بهرهبرداران محلی وابسته است.
تجربه سالهای گذشته نشان داده که تولید محصول به تنهایی نمیتواند ضامن توسعه اقتصادی باشد؛ آنچه اشتغال پایدار و درآمد بیشتر ایجاد میکند، اتصال حلقههای تولید، فرآوری، بستهبندی و بازاررسانی است.
برنامهای تازه برای شتاببخشی به توسعه اقتصادی و محرومیتزدایی در شهرستان کوهدشت کلید خورده است؛ برنامهای که با تلفیق منابع مالی مختلف، تکمیل زنجیره ارزش در بخشهای تولیدی را هدف قرار داده و قرار است ظرفیتهای مغفول این شهرستان را به موتور محرک اشتغال و درآمدزایی تبدیل کند.
آغاز طرح احیای زنجیره تولید در کوهدشت با محوریت انار و گیاهان دارویی
سمانه حسنپور، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی لرستان، در حاشیه نشست اجرای تفاهمنامه محرومیتزدایی کوهدشت، از توافق دستگاههای اجرایی برای همافزایی و تجمیع منابع مالی خبر داد و گفت: با ترکیب کمکهای فنی و اعتباری، تسهیلات تبصرهای و منابع داخلی بنیاد علوی، بستهای مالی برای حمایت از تکمیل زنجیره ارزش در حوزههای راهبردی شهرستان طراحی شده است.
وی با اشاره به اینکه فاز نخست این طرح بر دو محصول راهبردی «انار» و «گیاهان دارویی» متمرکز خواهد بود، افزود: تفاهمنامه محرومیتزدایی کوهدشت در پنج رسته اصلی شامل شیلات، سنگهای زینتی، گردشگری، انار و گیاهان دارویی تعریف شده است، اما ظرفیت توسعه و افزودن رستههای جدید از جمله گلخانهها و کسبوکارهای کوچکمقیاس کشاورزی نیز وجود دارد.
حسنپور همچنین از تعیین ضربالاجل یکهفتهای برای شناسایی نقاط هدف و زیرپروژههای اجرایی خبر داد و تصریح کرد: با همکاری فرمانداری کوهدشت، سازمان جهاد کشاورزی و بنیاد علوی، روستاهای هدف و ظرفیتهای تولیدی آنها مشخص میشود تا با تأمین نقدینگی از محل منابع تلفیقی، عملیات اجرایی پروژههای محرومیتزدایی در سریعترین زمان ممکن آغاز شود.
بر اساس این برنامه، احیای زنجیره تولید و ارزشآفرینی در بخشهای کشاورزی و صنایع وابسته میتواند زمینهساز اشتغال پایدار، افزایش درآمد روستاییان و رونق اقتصادی در مناطق کمتر برخوردار کوهدشت باشد.