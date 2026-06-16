باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه پس از گفت‌و‌گو با سرگئی لاوروف، همتای روسی خود در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: جامعه بین‌المللی باید با هم همکاری کنند تا مانع از اختلال اسرائیل در توافقات بین ایالات متحده و ایران شوند.

فیدان گفت: "ما توافقات حاصل شده بین ایالات متحده و ایران را یک نقطه عطف دیپلماتیک بسیار مهم در غلبه بر وضعیت درگیری در منطقه خود می‌دانیم. امیدواریم که مذاکرات فنی در اسرع وقت ظرف ۶۰ روز بدون وقفه به پایان برسد و فضایی آرام در منطقه ما ایجاد شود. "

به گفته وی، اسرائیل ممکن است در توافقات کارشکنی کند.

فیدان گفت: "در این راستا، [اسرائیل] باید با این واقعیت رو‌به‌رو شود که جامعه بین‌المللی از نظر دیپلماتیک متحد خواهد شد تا به آن بگوید که اشتباه می‌کند. اگر ما یک جبهه متحد تشکیل دهیم، آن را درک خواهد کرد. "

او همچنین خاطرنشان کرد که درگیری فراتر از منطقه رفته و کل جهان را تحت تأثیر قرار داده است.

فیدان گفت: «تمام جهان شاهد بوده است که این درگیری نه تنها یک درگیری منطقه‌ای است، نه تنها جنگی بین آمریکا و ایران یا بین ایران و اسرائیل. این مشکل مربوط به کل جهان است.»

او افزود که این بحران به قیمت مواد غذایی و نفت و همچنین زنجیره‌های تأمین آسیب رسانده است. «همه اینها در درازمدت منجر به بی‌ثباتی اقتصادی شده است.»

منبع: تاس