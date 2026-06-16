سرمربی تیم ملی فوتسال ایران ۲۰ بازیکن را برای حضور در اردوی تیرماه دعوت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وحید شمسایی سرمربی تیم ملی فوتسال برای برگزاری نخستین اردو در سال جاری ۲۰ بازیکن را به اردو فراخواند.

اسامی بازیکنان دعوت شده به شرح زیر است:

حسین طیبی، سالار آقاپور، مهدی اسدشیر، مسعود یوسف، مهدی کریمی، حسین سبزی، مهدی مهدی‌خانی، باقری محمدی، مهدی رستمی‌ها، محمدحسین بازیار، امیرحسین دهقانی، نوید آذری، علی اکرمی، بهروز عظیمی، امیرحمزه صدیق‌زاده، یاسر کرمی، سعید ممبنی، امیرحسین داودی، سجاد یوسف‌خواه، عباس علیپور

این اردو از روز ۱۰ لغایت ۱۷ تیرماه در مرکز ملی فوتبال برگزار خواهد شد.