سرمربی تیم ملی فوتسال ایران ۲۰ بازیکن را برای حضور در اردوی تیرماه دعوت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وحید شمسایی سرمربی تیم ملی فوتسال برای برگزاری نخستین اردو در سال جاری ۲۰ بازیکن را به اردو فراخواند.

اسامی بازیکنان دعوت شده به شرح زیر است:

حسین طیبی، سالار آقاپور، مهدی اسدشیر، مسعود یوسف، مهدی کریمی، حسین سبزی، مهدی مهدی‌خانی، باقری محمدی، مهدی رستمی‌ها، محمدحسین بازیار، امیرحسین دهقانی، نوید آذری، علی اکرمی، بهروز عظیمی، امیرحمزه صدیق‌زاده، یاسر کرمی، سعید ممبنی، امیرحسین داودی، سجاد یوسف‌خواه، عباس علیپور

این اردو از روز ۱۰ لغایت ۱۷ تیرماه در مرکز ملی فوتبال برگزار خواهد شد.

برچسب ها: وحید شمسایی ، تیم ملی فوتسال ایران ، سرمربی تیم ملی فوتسال ایران ، فوتسال
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۱ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
الکی سرمایه کشورداره به هدرمیره این پولابرانخبه هاخرج میشدشاهدخیلی پیشرفت هابودیم،که چی ۱۲نفردنبال یه توپ بدون واین همه پول بگیرن
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۶ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
آقا شمسایی خدا قوت کاش پسر منم دعوت میکردید دانشجوی رشته پزشکی سال چهارم هستن اما فوتبالش بی نظیره دلم میخاست به تیم ملی کشورمون کمکی کرده باشه که گفتم هر چی خدا بخاد همونه .
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