باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - روزنامه وال‌ استریت‌ ژورنال مدعی شد که تفاهم میان ایران و آمریکا این امکان را فراهم می‌کند که تهران بلافاصله پس از امضای توافق، صادرات نفت خود را از سر بگیرد.

به‌ نوشت این روزنامه، معافیت‌های تحریمی تنها به فروش نفت محدود نمی‌شود و حوزه‌هایی مانند خدمات بانکی، حمل‌ونقل و بیمه مرتبط با صادرات نفت ایران را نیز در بر می‌گیرد.

بدین‌ ترتیب دولت ترامپ مشوقی مالی در مراحل اولیه به تهران ارائه خواهد داد تا امکان شروع درگیری را کاهش دهد.

شرط معافیت‌های تحریمی برای فروش نفت، بلافاصله پس از امضای تفاهم نامه اجرایی می‌شود و خدمات ضروری از جمله بانکی، حمل‌ونقل و بیمه را نیز برای تسهیل این فروش‌ها پوشش می‌دهد.