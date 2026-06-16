۴۱۰ هزار نفر کارت آزمون سمپاد و نمونه دولتی ۱۴۰۵ دریافت کردند

نشست هماهنگی مدیران حوزه‌های فرعی (مدارس) و مسئولان مخازن اصلی و فرعی آزمون ورودی مدارس سمپاد و نمونه دولتی ۱۴۰۵ با شرکت بیش از ۱۰ هزار نفر به صورت وبیناری روز سه‌شنبه ۲۶ خردادماه با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا محمدی در این نشست با تقدیر از اعضای شبکه ملی برگزاری و حفاظت آزمون‌های ورودی پایۀ هفتم مدارس (سمپاد) و پایۀ دهم مدارس نمونه دولتی و تکمیل ظرفیت مدارس (سمپاد) دورۀ دوم متوسطه سال ۱۴۰۵ گفت: تاکنون تعداد ۴۱۰ هزار متقاضی کارت ورود به جلسه شرکت در این آزمون‌ها را دریافت کرده‌اند و متقاضیان لازم است هر چه سریعتر با مراجعه به تارنمای سازمان سنجش کارت ورود به جلسه آزمون را دریافت کنند.

وی افزود: متقاضیان برای اطلاع از روش‌های رفع نقص کارت و مندرجات کارت شرکت در آزمون باید اطلاعیه منتشر شده را به دقت مطالعه کنند و پنجشنبه ۲۸ خرداد با مراجعه به واحد‌های رفع نقص کارت مستقر در شهرستان‌های محل برگزاری نسبت به رفع مشکل اقدام کنند.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، همچنین یادآور شد: این آزمون در ۴۷۹ حوزه اصلی آموزش و پرورش و ۲۸۳۷ حوزه فرعی مدارس در ۴۱۸ شهرستان صبح جمعه ۲۹ خرداد ماه در سراسر کشور برگزار خواهد شد و برای نخستین بار برگزاری آزمون ورودی مدارس سمپاد و نمونه دولتی به سازمان سنجش واگذار شده و با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های ذیربط به ویژه وزارت آموزش و پرورش برگزار می‌شود.

وی ضمن تاکید بر ضرورت رعایت اصول اخلاق فردی و سازمانی و اینکه باید به زبان و اندیشه مشترکی مبنی بر اینکه آنها حق دارند و ما مسئولیت، برسیم عنوان کرد: متقاضیان آزمون‌های ورودی پایۀ هفتم مدارس (سمپاد) و پایۀ دهم مدارس نمونه دولتی و تکمیل ظرفیت مدارس (سمپاد) دورۀ دوم متوسطه سال ۱۴۰۵ در دوره سنی خاص و حساسی قرار دارند و مجریان برگزاری آزمون اهتمام کافی را در جهت اهداف برگزاری آزمون در محیطی آرام و مطلوب به کار خواهند بست.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در ادامه، بر تکریم متقاضیان آزمون و خانواده‌های آنها تاکید و گفت: لازم است تمام توان و امکانات خود را برای برگزاری این آزمون با بالاترین کیفیت جهت ارتقای رضایت‌مندی آنها بکار گیریم.

برچسب ها: سازمان سنجش کشور ، سمپاد ، نمونه دولتی
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