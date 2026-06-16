رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم از اجرای طرح ویژه تشدید برخورد با تخلفات مربوط به سیستم روشنایی وسایل نقلیه در معابر شهری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ غلامرضا صدفی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم گفت: در راستای ارتقای ایمنی تردد در ساعات شب و پیشگیری از بروز حوادث رانندگی، طرح تشدید برخورد با تخلفات مرتبط با سیستم روشنایی خودروها در سطح شهر قم به مرحله اجرا درآمده است.
وی افزود: در این طرح، مأموران پلیس راهور بهصورت ویژه با وسایل نقلیهای که دارای نقص در چراغها هستند یا از تجهیزات روشنایی غیرمجاز استفاده میکنند، برخورد قانونی خواهند داشت.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم با اشاره به مهمترین مصادیق این تخلفات گفت: استفاده از چراغهای معیوب یا خاموش بودن چراغهای جلو و عقب، بهکارگیری چراغهای خیرهکننده، نصب چراغهای زنون و هدلایت غیرمجاز و همچنین استفاده از چراغهای الوان از جمله مواردی است که در این طرح مورد پایش و برخورد قانونی قرار میگیرد.
وی ادامه داد: استفاده از نورهای خیرهکننده و چراغهای غیر استاندارد علاوه بر ایجاد مزاحمت برای سایر رانندگان، میتواند موجب کاهش دید رانندگان مقابل و افزایش احتمال بروز تصادفات در معابر شهری و جادهای شود.
سرهنگ صدفی تصریح کرد: متأسفانه در برخی موارد مشاهده میشود رانندگان با نصب چراغهای زنون، هدلایتهای غیر استاندارد و یا چراغهای رنگی و الوان، ایمنی تردد را تحت تأثیر قرار میدهند که این موضوع علاوه بر تخلف، میتواند جان سایر کاربران ترافیک را نیز به خطر بیندازد.
وی با تأکید بر اینکه سلامت سیستم روشنایی خودرو نقش مهمی در ایمنی تردد بهویژه در ساعات شب دارد، گفت: رانندگان موظف هستند از چراغهای استاندارد کارخانهای استفاده کرده و از هرگونه تغییر غیرمجاز در سیستم روشنایی وسیله نقلیه خودداری کنند.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قم خاطرنشان کرد: در اجرای این طرح، خودروهای دارای نقص چراغ یا تجهیزات روشنایی غیرمجاز علاوه بر اعمال قانون، ملزم به رفع نقص خواهند شد و در صورت تکرار تخلف، برخورد قانونی جدیتری با رانندگان متخلف صورت میگیرد.
وی در پایان با دعوت از شهروندان برای همکاری در ارتقای ایمنی ترافیکی گفت: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و استفاده از تجهیزات استاندارد در وسایل نقلیه، نقش مهمی در کاهش تصادفات و ایجاد آرامش و ایمنی در معابر شهری دارد.
منبع: پلیس راهور قم