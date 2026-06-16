باشگاه خبرنگاران جوان - امیر قادری، مدیرکل راه و شهرسازی استان کردستان، از اجرای طرح ایجاد دیوار نوار سبز در محدوده «کوچکهرهش» خبر داد و این اقدام را بخشی از رویکرد نوین مدیریت شهری برای حفاظت از اراضی و سرمایههای طبیعی پیرامون سنندج عنوان کرد.
وی با اشاره به جایگاه ویژه تپهها و ارتفاعات اطراف سنندج در هویت تاریخی و طبیعی این شهر گفت: سنندج به درستی «شهر هزار تپه» نام گرفته است؛ تپهها، کوهها و چشماندازهای طبیعی پیرامون شهر تنها عوارض جغرافیایی نیستند، بلکه بخشی از هویت فرهنگی، زیستمحیطی و منظر شهری سنندج به شمار میروند و حفاظت از آنها وظیفهای فراتر از مسئولیتهای اداری است.
قادری افزود: تجربه نشان داده است که اتکا صرف به ابزارهای قانونی و اقدامات قهری برای صیانت از اراضی ملی و حریمهای شهری، هرچند ضروری است، اما به تنهایی نمیتواند تضمینکننده حفاظت پایدار از این سرمایههای عمومی باشد. حفاظت مؤثر زمانی محقق میشود که در کنار نظارت قانونی، فرهنگ عمومی حفاظت از محیط زیست نیز تقویت شود و شهروندان خود را در این مسئولیت سهیم بدانند.
مدیرکل راه و شهرسازی کردستان با تأکید بر نقش سازمانهای مردمنهاد، فعالان محیط زیست و گروههای داوطلب مردمی اظهار داشت: حضور پویا و مستمر تشکلهای مردمی در کنار دستگاههای اجرایی میتواند به ایجاد حساسیت اجتماعی نسبت به تعرض به اراضی و تخریب محیط طبیعی منجر شود؛ موضوعی که در بسیاری از شهرهای موفق دنیا به عنوان یکی از مؤثرترین ابزارهای حفاظت از عرصههای طبیعی شناخته میشود.
وی ایجاد نوار سبز پیرامون «کوچکهرهش» را نمونهای از این رویکرد دانست و تصریح کرد: توسعه کمربندهای سبز و پوشش گیاهی در اطراف مناطق حساس، علاوه بر افزایش سرانه فضای سبز شهری و بهبود کیفیت زیستمحیطی، به عنوان یک مانع طبیعی و بازدارنده در برابر تصرفات غیرمجاز و سوءاستفاده از اراضی عمل میکند.
قادری در پایان خاطرنشان کرد: آینده سنندج در گرو حفاظت از داشتههای طبیعی آن است. اگر امروز از تپهها، ارتفاعات و حریمهای شهری صیانت نکنیم، فردا بخشی از هویت شهر را از دست خواهیم داد. از همین رو راه و شهرسازی کردستان با همکاری سایر دستگاهها، تشکلهای مردمی و شهروندان، حفاظت از این سرمایه را در اولویت کاری خود میبیند.
منبع:راه و شهرسازی استان کردستان