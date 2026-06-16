سانحه رانندگی در کازرون، منجر به فوت ۲ نفر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - هادی بازیار رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کازرون، اظهار کرد: امروز سه شنبه ۲۶ خرداد برخورد خودروی ۲۰۶ با تریلر در یکی از بلوار‌های شهر کازرون به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی اطلاع داده شد.

او ادامه داد: آتش نشانان ایستگاه شماره یک به محل حادثه اعزام شده و اقدام به ایمن سازی خودرو ۲۰۶ و محل کردند.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کازرون تصریح کرد: به علت گرفتار بودن هر ۲ سرنشین سواری درون خودرو، آتش نشانان پس از برش خودرو با ست نجات هیدرولیک و رهاسازی سرنشینان، جسد ۲ نفر فوتی را جهت سیر مراحل قانونی تحویل عوامل انتظامی دادند.

بازیار اضافه کرد: علت حادثه سرعت زیاد، بی احتیاطی خودروی سواری و برخورد با تریلر پارک شده حاشیه خیابان گزارش شده است.

برچسب ها: حادثه رانندگی ، تصادف ، سانحه رانندگی
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