یاد و خاطره شهدای رسانه ملی در سالگرد حمله دشمن امریکایی - صهیونیستی به سازمان صداوسیما گرامی داشته شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - مراسم سالگرد حمله دشمن امریکایی - صهیونیستی به ساختمان شیشه‌ای سازمان صداوسیما با حضور مدیران، مجریان، خانواده شهدا و خبرنگاران سازمان صداوسیما در مرکز همایش‌های این سازمان در حال برگزاری است.

در ابتدای مراسم ارکست سمفونیک صداوسیما پخش شد و بعد همکاران صداوسیما از بخش‌های مختلف به نمایندگی از همکاران خود پای تریبون آمدند.

حسینی بای به نمایندگی از خبرنگاران معاونت سیاسی پای تریبون آمد و گفت: من اینجا تنها نیستم و به نمایندگی بالغ بر ۷۰۰ نیرو در معاونت سیاسی اینجا آمده‌ام. همکارانی که چه در جنگ ۱۲ روزه و چه در جنگ رمضان جانانه پای کار بوده‌اند. مدیران ما نیز از رئیس خبرگزاری صداوسیما تا قائم مقام خبرگزاری و مدیرکل اخبار داخلی سازمان شاید حتی یک روز هم به مرخصی نرفته‌اند.

احمدرضا صدر از همکاران معاونت صدا یادی از همکاران شهید خود بخصوص پرواز C-۱۳۰ کرد.

دیگر همکار معاونت فنی سازمان صداوسیما یادی از شهید نیما رجب‌پور، سردبیر شبکه خبر کرد و از اقدام تروریستی شبکه ایران اینترنشنال گفت که در هنگام آتش‌سوزی ساختمان شیشه‌ای با هلی‌شات به دنبال تصویربرداری و ضبط این صحنه بود، که با اقدامات نیرو‌های امنیتی نقشه‌های آنها نقشه بر آب شد.

حسن عظیم‌زاده، دیگر خبرنگار صداوسیما درباره روز حمله دشمن به ساختمان شیشه‌ای گفت: روزی که حمله به صداوسیما اتفاق افتاد، یاد جمله‌ای از شهید سردار سلیمانی افتادم. فرماندهانی که جنسشان از جنس فرهنگ عاشورا بود. باید گفت که همه اعضای خانواده صداوسیما با هم هستند. از همکاران استانی تا همکاران معاونت صدا و... در این مدت زحمات زیادی کشیدند.

الهام عابدینی به نمایندگی از معاونت برون مرزی پای تریبون آمد و ضمن تشکر از خانواده صداوسیما، از تلاش این معاونت برای ثبت تصویر جنایات دشمن با حضور خبرنگاران خارجی در قالب تور رسانه‌ای صبح گفت.

علیرضا کیخا، معاون امور استان‌های رسانه ملی به کودتای دی ماه اشاره کرد و گفت: در این مدت جماعتی بودند که دیده نشدند و در استان‌ها میزبان شما بودند. به‌نظرم روز‌های کودتا از روز‌های جنگ ۱۲ روزه سخت‌تر بود. در آن روز همکارانمان در کیش تماس گرفتند و گفتند ۳۰ تا ۴۰ نفر از اغتشاشگران داخل سازمان ریختند و ما نمی‌دانیم چکار کنیم. آن زمان مدیر صداوسیمای کیش به من گفت این افراد وارد سازمان شدند و سازمان را آتش زدند. اگرچه از مرکز کیش هیچ‌چیز باقی نماند، ولی خدا عنایت کرد و آن شب ختم به خیر شد.

در ادامه از خانواده شهدای ایام جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه از جمله شهیده معصومه عظیمی از همکاران حوزه ریاست، شهید نیما رجب‌پور از همکاران معاونت سیاسی، شهید صدرا ردایی از همکاران معاونت صدا، شهید عباس فرزاد از همکاران معاونت استان هرمزگان، شهید فرزاد مهدوی سربازِ میدانِ ارگ و شهید علی منتظری تقدیر به عمل آمد.