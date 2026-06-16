وانگ یی، وزیر امور خارجه چین در تماس تلفنی با همتای پاکستانی خود گفت که در‌های صلح اکنون در غرب آسیا باز است و نباید دوباره بسته شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وانگ یی، وزیر امور خارجه چین گفت که ایران و آمریکا پس از دستیابی به تفاهم متقابل، نباید به سناریویی شامل استفاده از زور بازگردند.

وی در تماس تلفنی با اسحاق دار، وزیر امور خارجه و معاون نخست وزیر پاکستان به نقل از شینهوا گفت: «در‌های صلح باز است و نباید دوباره بسته شود. خاورمیانه مدت‌هاست که از جنگ رنج می‌برد و مردم آن شایسته صلح هستند.»

به گفته دیپلمات ارشد چینی، اجماع فعلی مرحله جدیدی از تلاش‌ها برای صلح پایدار در خاورمیانه و خلیج فارس را آغاز کرده است. با این حال، او اعلام کرد که مرحله دوم مذاکرات ممکن است دشوارتر از مرحله اول باشد، اما طرفین نباید عقب‌نشینی کنند و دوباره به زور متوسل شوند.

او همچنین از جامعه بین‌المللی خواست تا از مذاکرات ایران و آمریکا حمایت کنند و از شورای امنیت سازمان ملل و سایر ساختار‌های چندجانبه خواست تا نقش بیشتری ایفا کنند. به گفته او، چین آماده است تا تلاش‌های مشترک با پاکستان را برای پیشبرد مذاکرات و بازگرداندن صلح، ثبات و توسعه در خاورمیانه ادامه دهد.

پیش از این، نمایندگان رسمی ایالات متحده، ایران و پاکستان، که به عنوان واسطه عمل می‌کند، تأیید کردند که واشنگتن و تهران به توافقی دست یافته‌اند که انتظار می‌رود در ۱۹ ژوئن در ژنو امضا شود. به گفته کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه ایران، در طول آتش‌بس ۶۰ روزه، طرفین در مورد برنامه هسته‌ای ایران بحث خواهند کرد، در حالی که ایالات متحده از ۱۵ ژوئن محاصره دریایی خود علیه ایران را لغو خواهد کرد. جدا از آن، عملیات نظامی در تمام جبهه‌ها، از جمله لبنان، فوراً و برای همیشه متوقف خواهد شد.

منبع: تاس

برچسب ها: وزیر خارجه چین ، توافق ایران و آمریکا
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