باشگاه خبرنگاران جوان؛نشست‌های کمیته تسهیل تجارت خارجی با محوریت گمرک در چارچوب دستور رئیس‌جمهور و سیاست‌های مدیریت هماهنگ مرزی وزیر اقتصاد با حضور مسئولان سازمان‌های راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و سازمان ملی استاندارد در محل گمرک ایران برگزار شد.

فرود عسگری معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران در نشست با رضا اکبری معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با اشاره به اهمیت برگزاری جلسات کمیته تسهیل تجارت خارجی با حضور سازمان‌های دخیل در امر تجارت خارجی افزود: هم‌افزایی و هم‌اندیشی با مسئولان سازمان‌های مرتبط، به سرعت‌بخشی‌ انجام تشریفات خارجی و خروج سریعتر کالاها از مبادی ورودی کمک خواهد کرد.

عسگری گفت: گمرک در قالب کمیته تسهیل تجارت خارجی بسته حمایتی و تسهیلاتی برای ترخیص سریع و روان‌ کالاها از مرزها و ورود به کشور را تدوین کرده است.

وی تشریح کرد: گمرک برای نهایی و عملیاتی شدن بسته حمایتی و تسهیلاتی نیازمند همفکری و هم‌اندیشی تمامی سازمان‌های دخیل در امر تجارت خارجی است که در این راستا گمرک با برگزاری جلسات مستمر با سازمان‌ها تلاش دارد تا نتایج این جلسات منجر به نهایی شدن بسته حمایتی و تسهیلاتی کارآمد و عملیاتی برای انجام تشریفات تجاری در سریعترین زمان ممکن شود.

در این نشست رضا اکبری معاون وزیر راه و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بر آمادگی سازمان راهداری برای کمک به تسهیل و تسریع در انجام تشریفات تجاری تأکید کرد.

اکبری با اشاره به موارد مطرح شده در این نشست گفت: برای استفاده مطلوب‌تر از ظرفیت و امکانات موجود با هدف تسریع در تجارت خارجی باید شرایطی فراهم شود تا با شناسایی ظرفیت‌ها و امکانات، از این ظرفیت‌ها برای ارتقای ظرفیت تخلیه و بارگیری کالا، سرعت‌بخشی به خروج کالا از مرزها و تسهیل تجارت خارجی استفاده کرد.

شایان ذکر است در این نشست مدیران گمرکات سرخس، بازرگان، ریمدان و میرجاوه نیز به صورت برخط حضور داشتند.

همکاری گمرک و استاندارد برای تسهیل تجارت خارجی

همچنین در ادامه سلسله نشست‌های کمیته تسهیل تجارت خارجی با سازمان‌های همجوار با محوریت، گمرک سومین جلسه این کمیته با حضور رئیس کل گمرک ایران و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

فرود عسگری معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران ضمن تقدیر از همراهی و همکاری مؤثر سازمان ملی استاندارد ایران، مواردی در خصوص مواد مربوط به پیش‌نویس تسهیل و استمرار تجارت خارجی کشور را مورد توجه قرار داد و طرفین درخصوص ساز و کار اجرای بهینه موارد مرتبط رایزنی کردند.

عسگری با اشاره به تصویب کلیات پیش‌نویس بسته تسهیل و استمرار تجارت خارجی کشور از تداوم برگزاری نشست با سازمان‌های همجوار خبر داد و افزود: در میان دستگاه‌های دخیل در امر تجارت خارجی، نقش سازمان ملی استاندارد ایران در پیشبرد سیاست‌های تسهیلگرایانه تجارت و تصحیح فرایندهای کارشناسی شایان توجه است.

رئیس کل گمرک ایران در این نشست که با حضور جمعی از مدیران کل دو سازمان برگزار شد، موضوع تجمیع مجوزها را خاطرنشان کرد و تجربیات گمرک را در زمینه مدیریت ریسک و اعطای برخی معافیت‌ها به فعالان اقتصادی خوشنام و برگزیده را به مثابه یک راهکار آزموده شده و الگویی برای سایر سازمان‌های همجوار برشمرد.

بنابراین گزارش، فرزانه انصاری رئیس سازمان ملی استاندارد ایران نیز از آمادگی سازمان متبوع خود با گمرک به ویژه در امر مدیریت مرزی خبر داد و افزود: هرآنچه که در شرایط بحرانی جنگ، اسباب تسریع و تسهیل تجارت خارجی را فراهم کرد در شرایط پساجنگ نیز می‌تواند مبنای عمل قرار گیرد.

وی خواستار هماهنگی و تفاهم سازمان‌های دخیل در امر نمونه‌برداری واحد و تعمیم آزمون از طریق آزمایشگاه‌های دارای صلاحیت شد و اضافه کرد سیاست سازمان استاندارد در خصوص این موارد کاملا با گمرک همراستا است.