مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: فردا در برخی از نواحی واقع در نوار شمالی کشور، افزایش ابر و رگبار باران را شاهد هستیم

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: با گذر موج تراز میانی از نوار شمالی کشور، در نیمه شمالی آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل، ارتفاعات البرز مرکزی، سواحل دریای خزر و در نیمه شمالی خراسان رضوی و شرق خراسان شمالی افزایش ابر، رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید رخ می دهد.

او گفت: فردا (چهارشنبه) در نیمه شمالی خراسان رضوی، ابرناکی، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید و همچنین در سواحل شمالی و ارتفاعات البرز شرقی بارش پراکنده ادامه دارد.

او بیان کرد: سه‌شنبه و چهارشنبه در مرکز و دامنه های جنوبی البرز، افزایش وزش باد و گاهی خیزش گردوخاک پیش‌بینی می شود.

او گفت:طی پنج روز آینده در نوار شرقی کشور وزش باد افزایش داشته و به‌ویژه در منطقه زابل سبب خیزش گردو خاک و کاهش کیفیت هوا می شود.فردا خلیج فارس مواج خواهد شد.

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
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